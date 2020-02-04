İstanbul Havalimanı'nda Uzakdoğu'dan gelen yolcular termal kamerada incelendi

Çin dahil 8 ülkeyi taramadan geçiriyoruz. Buradan sabah 9 uçuşta bin 963 yolcumuz taramadan geçti herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Eğer termal kameramızda 38 ve üstü ateşi olan yolcumuz olursa bu yolcumuzu diğer yolculardan ayırıyoruz. Gerekli sorgulamaları yapıyoruz, Wuhan bölgesinde bulunmuş mu? ya da Çin'de herhangi bir hasta ile teması var mı? ya da son 14 gün içinde bu ülkeye seyahati var m? Gibi sorular soruyoruz. bunlardan herhangi biri pozitif olursa izole etmek üzere karantina odasına alıyoruz. Buradaki muayenelerde kuvvetli bir şüphe oluşursa 112 özel ambulanslarla referans hastanelerine gönderiyoruz" dedi.