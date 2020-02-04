İstanbul Havalimanı'nda Uzakdoğu'dan gelen yolcular termal kamerada incelendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün düzenlediği basın toplantısında Bilim Kurulu'nun Uzak Doğu Asya ülkeleri Çin, Japonya, Hong Kong, Tayvan, Tayland, Singapur ve Malezya olmak üzere toplam 8 ülkeden gelen yolcuların İstanbul Havalimanı'nda termal kamera ile kontrol edileceğini açıklamıştı. Bu kapsamda bu sabah ve öğleden sonra İstanbul Havalimanı'na adı geçen ülkelerden gelen yolcuların termal kamera ile kontrol edilmesine başlandı. Uçaklarla gelen yolcular Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personeli tarafından termal kameralar ile kontrol edildi. Yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.