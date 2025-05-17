İstanbul’a yeni metro hattı geliyor! Bakan Uraloğlu detayları açıkladı: Çalışmalarımızı 7/24 esasıyla sürdürüyoruz

MARMARAY'I AÇILIŞINDAN BUGÜNE YAKLAŞIK 1 MİLYAR 330 MİLYON YOLCU KULLANDI
Bakanlığın hayata geçirdiği Marmaray'ı açılışından bugüne yaklaşık 1 milyar 330 milyon yolcunun kullandığına dikkati çeken Uraloğlu, "Geçtiğimiz yıllarda hizmete aldığımız kent içi raylı sistemlerden açıldığı günden bugüne kadar; Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy arasındaki Hatlarımızda 19 milyon, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metrosu'nda 14,2 milyon ve İstanbul'da tarihi yarım adayı modern raylı sistemlerle çevreci bir yaklaşımla yeniden buluşturan Sirkeci - Kazlıçeşme hattıyla da yaklaşık 4 milyon 653 bin yolcu seyahat etti." diye konuştu.
İstanbul'u, Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Uraloğlu, İstanbul'un trafiğini rahatlatmanın en büyük anahtarının, raylı ulaşım projeleri olduğunun da altını çizdi. Bakan Uraloğlu, dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdiklerini dile getirerek sözlerine şu şekilde devam etti:
"Bugüne kadar İstanbul genelinde yaklaşık 162 kilometre raylı sistem hattını hizmete açtık. Ancak durmuyor, devam ediyoruz. Şu anda, Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının Halkalı-Arnavutköy kesimi ve bir araya geldiğimiz Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosu olmak üzere toplam 22 kilometre uzunluğundaki hatlarda yapım çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı'mızı Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak yeni bir projeyi daha Bakanlığımız üstlendi. Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı ile Bosna Bulvarı'ndan itibaren Yavuztürk, Kazım Karabekir, Topağacı ve Ümraniye Spor Köyü istasyonlarını hizmete alarak 4,5 kilometre uzunluğunda yeni bir hat daha kazandıracağız. Böylece, yapımı devam eden hat uzunluğumuz 26,5 kilometreye, İstanbul genelinde inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu ise 188 kilometreye ulaşacak."