İstanbul’a yeni metro hattı geliyor! Bakan Uraloğlu detayları açıkladı: Çalışmalarımızı 7/24 esasıyla sürdürüyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapım çalışmaları devam eden Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosu ve devamında yeni inşa edilecek Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hatları ile ilgili incelemelerde bulunarak projeyle ilgili bilgi aldı. Bakan Uraloğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Büyük şehirlerin, medeniyetlerin nabzının attığı, milyonlarca insanın bir arada yaşadığı, ekonomik ve sosyal hayatın merkezi olan dinamik alanlar olduğunu ifade eden Uraloğlu, büyük şehirlerin insanlığın ortak hikayesini yazdığı canlı birer tablo olduğunu dile getirdi. Uraloğlu, "Ancak bu tablonun güzelliği, yalnızca binaların ihtişamıyla ya da sokakların renkleriyle değil, insanların birbiriyle ve şehirle kurduğu bağın akıcılığıyla tamamlanır. İşte burada, kent içi raylı sistemler, modern şehirlerin can damarı olarak ortaya çıkar. Raylı sistemler, hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın vazgeçilmezidir." şeklinde konuştu.