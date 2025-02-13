İstanbul’a yeni raylı sistem! Bakan Uraloğlu açıkladı: Marmaray’ın devamı olarak çalışacak

ETAP GENELİNDE YÜZDE 79 İLERLEME SAĞLANDI

TBM-1 tünelindeki kazı çalışmalarını bitirdiklerini anımsatan Bakan Uraloğlu, "Şimdi TBM-2 tünelimizdeki çalışmaları da bitirdik ve TBM kazılarını tamamlamış olduk. Halkalı-Ispartakule etabımız genelinde ise yüzde 79 ilerleme sağladık ve çalışmalarımızı bu yıl sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında Ispartakule'den devam edecek 67 kilometrelik hatla, İstanbul'u mevcut Halkalı İstasyonu'ndan yolcu ve yük hizmetlerini sağlayacak şekilde Çerkezköy ilçesine oradan da Kapıkule Hattı'na entegre edeceğiz." dedi.

Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı'nın ulusal demiryolu ağının önemli bir parçasını oluşturacağı gibi Marmaray'ın devamı olarak Halkalı'dan sonrası için bir banliyö hattı gibi de çalışacağını anlatan Bakan Uraloğlu, "Açtığımız tüneller ile Halkalı'dan Ispartakule'ye ulaşarak Ispartakule ile hinterlandındaki Esenyurt ilçesi ve Bahçeşehir semtindeki vatandaşlarımız İstanbul'un raylı sistem ağına kavuşacak. Böylece, özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen bu bölgedeki 3.1 milyon vatandaşımız Marmaray üzerinden; Gebze'ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul'un neredeyse her yerine ulaşabilecek." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu ayrıca, yapım çalışmaları süren Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının da tamamlanmasıyla Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ringi ile; Halkalı ile Gayrettepe İstasyonları arasında seyahat eden yolcuların seyahatlerini 57 dakikada tamamlayabileceğini vurguladı.

Ispartakule'nin devamında Çerkezköy'e kadar uzanan 67 kilometre uzunluğundaki güzergahtaki çalışmalara da Çerkezköy tarafından başladıklarının altını çizen Bakan Uraloğlu, "Önümüzdeki dönemlerde Ispartakule'den devam eden kısmında Bahçeşehir, Çatalca İstasyonlarını da inşa ederek Çerkezköy'e ulaşacağız. Projenin en uzun ve ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Kapıkule-Çerkezköy hattının finansmanında kısmen İPA yani Avrupa Birliği fonu kullanıyoruz." dedi.