İstanbul'da 550 liraya oturmak mümkün! İşte semt semt İstanbul'un ev kiraları
İstanbul'da 550 liraya oturmak mümkün! İşte semt semt İstanbul'un ev kiraları
İstanbul'da her geçen gün kira fiyatları da değişiyor. Bazı semtlerin kira fiyatları çok üst seviyelere çıkarken, bazı semtlerde de makul düzeyde seyrediyor. Peki İstanbul'un hangi semtinde kiralar uygun? İstanbul'da ortalama ev kiraları ne kadar? Ev kiralayacaklar buraya.. İşte İstanbul'da semt semt kira fiyatları...
Giriş Tarihi: 04.02.2019 18:27 Güncelleme Tarihi: 04.02.2019 18:33