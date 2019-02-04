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  • İstanbul'da 550 liraya oturmak mümkün! İşte semt semt İstanbul'un ev kiraları

'da 550 liraya oturmak mümkün! İşte semt semt İstanbul'un ev kiraları

'da her geçen gün da değişiyor. Bazı semtlerin kira fiyatları çok üst seviyelere çıkarken, bazı semtlerde de makul düzeyde seyrediyor. Peki İstanbul'un hangi semtinde kiralar uygun? İstanbul'da ortalama ev kiraları ne kadar? Ev kiralayacaklar buraya.. İşte İstanbul'da semt semt kira fiyatları...

Giriş Tarihi: 04.02.2019 18:27 Güncelleme Tarihi: 04.02.2019 18:33
İstanbul'da 550 liraya oturmak mümkün! İşte semt semt İstanbul'un ev kiraları

Konut arayanlar 'da 550 liradan başlayan fiyatlardan kiralamayı gerçekleştirebiliyor.

İstanbul'da 550 liraya oturmak mümkün! İşte semt semt İstanbul'un ev kiraları

'un farklı ilçelerinde bulunan kiralık konut fiyatlarında uçurum oluşuyor. İstanbul'da en ucuz 550 liraya kiralık ev varken bu rakam astronomik rakamlara ulaşabiliyor.

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İstanbul'da 550 liraya oturmak mümkün! İşte semt semt İstanbul'un ev kiraları

Avcılar

1200-3000 TL

İstanbul'da 550 liraya oturmak mümkün! İşte semt semt İstanbul'un ev kiraları

Bağcılar

1200-4500 TL

İstanbul'da 550 liraya oturmak mümkün! İşte semt semt İstanbul'un ev kiraları

Bahçelievler

1250-5200 TL

İstanbul'da 550 liraya oturmak mümkün! İşte semt semt İstanbul'un ev kiraları

Bakırköy

1400- 12000 TL

İstanbul'da 550 liraya oturmak mümkün! İşte semt semt İstanbul'un ev kiraları

Başakşehir

950- 25000 TL

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