İşte 10 soruda 'yeniden yapılandırma' fırsatı

Vergi, sigorta ve trafik cezası gibi borçlardan kurtulmayı sağlayacak yapılandırmada süre 27 Ağustos'a uzadı. Bir daha ele geçmeyecek bu fırsatı kaçırmayın, faizlerden kurtulun borcunuzu taksitlendirin Milyonlarca vatandaş yapılandırmadan yararlanarak borçlarından kurtuluyor. 31 Temmuz'da bitmesi planlanan yapılandırmaya başvuru süresi 27 Ağustos'a kadar uzatıldı. Bu imkanın bir daha gelmesi zor görünüyor. O yüzden eğer vergi, trafik cezası, sigorta primi gibi borçlarınız varsa fırsatı kaçırmayın. Bu yapılandırmada diğerlerine göre peşin ödemede yüzde 90'a varan indirim de söz konusu, faizler siliniyor, borç küçük taksitlere bölünüyor. Neredeyse toplam borç yarı yarıya düşüyor. Yapılandırmadan henüz yararlanamayan okurlarımıza şartları yeniden hatırlatalım istedik. Fırsatı kaçırmayın sonra üzülürsünüz.