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İşte da '' fırsatı

Sabah Gazetesi Yazarı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Yeni Asır Gazetesi'ndeki 'Borçtan kurtulma formülü' başlıklı yazısında, '' uygulamasını kalem aldı. İşte da yapılandırma fırsatı...

Giriş Tarihi: 07.08.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 07.08.2018 10:00
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İşte da '' fırsatı
İşte 10 soruda 'yeniden yapılandırma' fırsatı

Vergi, sigorta ve trafik cezası gibi borçlardan kurtulmayı sağlayacak yapılandırmada süre 27 Ağustos'a uzadı. Bir daha ele geçmeyecek bu fırsatı kaçırmayın, faizlerden kurtulun borcunuzu taksitlendirin Milyonlarca vatandaş yapılandırmadan yararlanarak borçlarından kurtuluyor. 31 Temmuz'da bitmesi planlanan yapılandırmaya başvuru süresi 27 Ağustos'a kadar uzatıldı. Bu imkanın bir daha gelmesi zor görünüyor. O yüzden eğer vergi, trafik cezası, sigorta primi gibi borçlarınız varsa fırsatı kaçırmayın. Bu yapılandırmada diğerlerine göre peşin ödemede yüzde 90'a varan indirim de söz konusu, faizler siliniyor, borç küçük taksitlere bölünüyor. Neredeyse toplam borç yarı yarıya düşüyor. Yapılandırmadan henüz yararlanamayan okurlarımıza şartları yeniden hatırlatalım istedik. Fırsatı kaçırmayın sonra üzülürsünüz.

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İşte da '' fırsatı
İşte 10 soruda 'yeniden yapılandırma' fırsatı

1) Hangi borçlar yapılandırılacak?

31 Mart 2018 tarihine kadar ortaya çıkan tüm borçları kapsıyor. Sigorta prim borçları, Genel Sağlık Sigortası borçları, her türlü vergi, trafik cezaları, karayolları idari cezalar, su borcu, emeklilerin sosyal güvenlik destek primi borçları, öğrenci kredileri yasa kapsamına alındı.


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İşte da '' fırsatı
İşte 10 soruda 'yeniden yapılandırma' fırsatı

2) Yapılandırma ne kazandıracak?
Borçların gecikme faizi, cezası silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Böylece toplam borçta önemli bir düşüş sağlanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Taksitle ödeme seçilirse, ana para + Yİ-ÜFE olarak hesaplanan tutar 6 taksit için 1,045, 9 taksit için 1,083, 12 eşit taksit için 1,105, 18 taksit için 1,15 katsayısı ile çarpılacak. Taksitler 2 aylık dönemler halinde ödenecek.
İdari para cezalarında ise peşin ödemede ana parada da indirim imkanı var.

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İşte da '' fırsatı
İşte 10 soruda 'yeniden yapılandırma' fırsatı

3)Nereye başvurulacak?

SGK'ya olan borçlar için elden veya posta yolu ile sigortalıların bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine ya da merkezlere başvurulması gerekiyor.Maliye'ye olan borçlar için ise başvurular internetten www.gib. gov.tr, e-devlet (www.turkiye. gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılacak.

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İşte da '' fırsatı
İşte 10 soruda 'yeniden yapılandırma' fırsatı

4) Birden fazla vergi dairesine borcu olanlar ne yapacak?

Birden fazla vergi dairesine olan borçlar için, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmak gerekiyor. Bu başvurular internetten de yapılabiliyor.

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İşte da '' fırsatı
İşte 10 soruda 'yeniden yapılandırma' fırsatı

5) Borçlar nasıl ödenecek?

Borçlulara iki seçenek sunulacak.İsteyen borcunu peşin ödeyecek isteyen ise taksite böldürecek.

PEŞİN ÖDEME: İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarının yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Tutarın tamamının ilk 2 taksitte ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak.

TAKSİTLİ ÖDEME: İsteyen 6, 9, 12 ve 18 taksiti tercih edecek. Ödemeler iki ayda bir yapılacağı için ödeme süresi 36 aya kadar çıkacak. Taksit seçeneklerine göre 1,05 ile 1,15 arasında katsayı uygulanacak.

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İşte da '' fırsatı
İşte 10 soruda 'yeniden yapılandırma' fırsatı

6) Seçenek belirtilmez ise ödeme nasıl olacak?

Azami taksit süresi olan 18 taksite ilişkin ödeme planı verilecek.

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