İşte 10 soruda 'yeniden yapılandırma' fırsatı

5) Borçlar nasıl ödenecek?
Borçlulara iki seçenek sunulacak.İsteyen borcunu peşin ödeyecek isteyen ise taksite böldürecek.
PEŞİN ÖDEME: İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarının yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Tutarın tamamının ilk 2 taksitte ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak.
TAKSİTLİ ÖDEME: İsteyen 6, 9, 12 ve 18 taksiti tercih edecek. Ödemeler iki ayda bir yapılacağı için ödeme süresi 36 aya kadar çıkacak. Taksit seçeneklerine göre 1,05 ile 1,15 arasında katsayı uygulanacak.