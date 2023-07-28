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Haberler Galeri İşte düşük faizli kredi kampanyaları! Fırsatlar bir bir yenilendi! 2023 Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?
Giriş Tarihi: 28.07.2023 13:33 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 13:43

İşte düşük faizli kredi kampanyaları! Fırsatlar bir bir yenilendi! 2023 Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?

Kamu bankaları başta olmak üzere bankalara ait güncel kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çeşitli nedenlerle kredi ihtiyacı olanlar, 'bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar' sorusuna yanıt arıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere pek çok banka müşterilerine düşük faizli ve uzun vadeli kredi paketi sunmakta.

İşte düşük faizli kredi kampanyaları! Fırsatlar bir bir yenilendi! 2023 Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve diğer özel bankalar tarafından dönemlik olarak değiştirilen ve kamuoyu ile paylaşılan kredi faiz oranları 2023 yılının ikinci yarısında da araştırılıyor. Bankaların kredi faiz oranlarında yaşanan değişiklik ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken uygun fırsatlarla sunulan kredi paketlerine olan talep de artıyor. İşte güncel kredi faiz oranları...

İşte düşük faizli kredi kampanyaları! Fırsatlar bir bir yenilendi! 2023 Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI (TAŞIT KREDİSİ)

*Bilgiler Ziraat Bankası resmi sitesinden alınmıştır.

İster 0 km ister ikinci el olsun, almak istediğiniz araca karar verin, 48 aya varan vade ve uygun faiz seçenekleriyle avantajlı Taşıt Kredimizden faydalanın.

Özellikleri

0 km ve en fazla 5 yaşındaki taşıtlar için kullandırılabilir.
48 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
Ruhsatında hususi olarak kaydedilmesi kaydıyla hafif ticari araçların (minibüs, kamyonet, pick-up) alımını finanse etmek amacıyla kullandırılabilir.
Araç rehni, teminat olarak alınır. Bankamız lehine rehin tesis edilir. Gerekli görüldüğü takdirde ek teminat istenebilir.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat sigortası ve kasko* ürünlerini sunmaktadır.

*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş., kasko ürünü ise Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Türkiye Sigorta A.Ş. acentesidir.

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İşte düşük faizli kredi kampanyaları! Fırsatlar bir bir yenilendi! 2023 Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?

TÜKETİCİ KREDİSİ

*Bilgiler Ziraat Bankası resmi sitesinden alınmıştır.

Tüm bireysel ihtiyaçlarınızın finansmanında kullanabileceğiniz 36 aya kadar vade imkânına sahip Tüketici Kredimize hemen başvurun, paranız uygun faiz oranları ve dilediğiniz ödeme seçenekleriyle en kısa sürede cebinizde olsun.

Özellikler

Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.
50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.

*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.

İşte düşük faizli kredi kampanyaları! Fırsatlar bir bir yenilendi! 2023 Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?

KONUT KREDİSİ

*Bilgiler Ziraat Bankası resmi sitesinden alınmıştır.

Bankamız Konut Kredisi'ne hemen başvurun, 120 aya kadar vade imkânı ile hayalinizdeki evin sahibi olun.

Azami 120 aya kadar vade ile konut kredisi kullanabilirsiniz.

Kredi tutarı, satın alınacak konutun SPK lisanslı ekspertiz firmalarınca düzenlenen ekspertiz raporundaki değeri üzerinden, BDDK tarafından belirlenen azami kredi tutarlarına/oranlarına göre belirlenmektedir.

Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Gerekli görülmesi halinde ek teminat talep edilebilir.

Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası* ürünlerini sunmaktadır.

*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş., konut ve zorunlu deprem sigortası ürünleri ise Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Türkiye Sigorta A.Ş. acentesidir.

İşte düşük faizli kredi kampanyaları! Fırsatlar bir bir yenilendi! 2023 Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK (İHTİYAÇ KREDİSİ)

*Bilgiler Halkbank resmi sitesinden alınmıştır

Nedir?

Bireysel tüm nakit ihtiyaçlarınız için cazip faiz oranları ve bütçenize uygun geri ödeme seçenekleriyle sunduğumuz bireysel kredi ürünümüzdür.

Tutar ve Ödeme Koşulları

Kredi ödemelerinizi;

Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli,
Azalan taksitli,
3 ayda bir eşit taksitli,
Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.

İhtiyaç Kredisi Örnek Maliyet Tablosu
Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi(Ay) Aylık Faiz Oranı (%) Tahsis Ücreti (TL) Taksit Tutarı (TL) Yıllık Toplam Maliyet Oranı (%)
50.000 36 2,89 288 2556,05 56,4104
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