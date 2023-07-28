İşte düşük faizli kredi kampanyaları! Fırsatlar bir bir yenilendi! 2023 Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?

Kamu bankaları başta olmak üzere bankalara ait güncel kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çeşitli nedenlerle kredi ihtiyacı olanlar, 'bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar' sorusuna yanıt arıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere pek çok banka müşterilerine düşük faizli ve uzun vadeli kredi paketi sunmakta.
HALKBANK (İHTİYAÇ KREDİSİ)
*Bilgiler Halkbank resmi sitesinden alınmıştır
Nedir?
Bireysel tüm nakit ihtiyaçlarınız için cazip faiz oranları ve bütçenize uygun geri ödeme seçenekleriyle sunduğumuz bireysel kredi ürünümüzdür.
Tutar ve Ödeme Koşulları
Kredi ödemelerinizi;
Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli,
Azalan taksitli,
3 ayda bir eşit taksitli,
Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.
|İhtiyaç Kredisi Örnek Maliyet Tablosu
|Kredi Tutarı (TL)
|Kredi Vadesi(Ay)
|Aylık Faiz Oranı (%)
|Tahsis Ücreti (TL)
|Taksit Tutarı (TL)
|Yıllık Toplam Maliyet Oranı (%)
|50.000
|36
|2,89
|288
|2556,05
|56,4104