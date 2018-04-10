İşte isim isim teşvik alan şirketler

Yeni teşviklerle yapılacak yatırımlar 134 bin kişiye istihdam sağlayacak. 23 proje, ihracatı 6,3 milyar $ arttırırken ithalatı 12,3 milyar $ azaltacak. Böylece cari açık 19 milyar $ azalacak Yatırım: Slab döküm, alüminyum yassı mamül Yatırım Tutarı: 3,071 milyon TL İlave İstihdam: 640 Dolaylı İstihdam: 2560 Yatırım: Kateter, ilaçlı stent, kalp kapakçığı Yatırım Tutarı: 1,526 milyon TL İlave İstihdam: 4000 Dolaylı İstihdam: 14.000 Yatırım: Entegre güneş paneli Yatırım Tutarı: 1,379 milyon TL İlave İstihdam: 1.590 Dolaylı İstihdam: 5.565 Yatırım: 4 ayrı teşvik Yatırım Tutarı: 1,887 milyon TL İlave İstihdam: 2.300 Dolaylı İstihdam: 9.200 Yatırım: Polipropilen Yatırım Tutarı: 4,110 milyon TL İlave İstihdam: 1.000 Dolaylı İstihdam: 4.000 Yatırım: Karbon elyaf Yatırım Tutarı: 1,864 milyon TL İlave İstihdam: 434 Dolaylı İstihdam: 1.736