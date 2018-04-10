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İşte isim teşvik alan şirketler

Giriş Tarihi: 10.04.2018 10:49 Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 11:16
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İşte isim teşvik alan şirketler
İşte isim isim teşvik alan şirketler

Yeni teşviklerle yapılacak yatırımlar 134 bin kişiye istihdam sağlayacak. 23 proje, ihracatı 6,3 milyar $ arttırırken ithalatı 12,3 milyar $ azaltacak. Böylece cari açık 19 milyar $ azalacak

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İşte isim teşvik alan şirketler
İşte isim isim teşvik alan şirketler

Yatırım: Slab döküm, alüminyum yassı mamül

Yatırım Tutarı: 3,071 milyon TL

İlave İstihdam: 640

Dolaylı İstihdam: 2560

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İşte isim teşvik alan şirketler
İşte isim isim teşvik alan şirketler

Yatırım: Kateter, ilaçlı stent, kalp kapakçığı

Yatırım Tutarı: 1,526 milyon TL

İlave İstihdam: 4000

Dolaylı İstihdam: 14.000

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İşte isim teşvik alan şirketler
İşte isim isim teşvik alan şirketler

Yatırım: Entegre güneş paneli

Yatırım Tutarı: 1,379 milyon TL

İlave İstihdam: 1.590

Dolaylı İstihdam: 5.565

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İşte isim teşvik alan şirketler
İşte isim isim teşvik alan şirketler

Yatırım: 4 ayrı teşvik

Yatırım Tutarı: 1,887 milyon TL

İlave İstihdam: 2.300

Dolaylı İstihdam: 9.200

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İşte isim teşvik alan şirketler
İşte isim isim teşvik alan şirketler

Yatırım: Polipropilen

Yatırım Tutarı: 4,110 milyon TL

İlave İstihdam: 1.000

Dolaylı İstihdam: 4.000

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İşte isim teşvik alan şirketler
İşte isim isim teşvik alan şirketler

Yatırım: Karbon elyaf

Yatırım Tutarı: 1,864 milyon TL

İlave İstihdam: 434

Dolaylı İstihdam: 1.736

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