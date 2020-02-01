İşte THY’nin en genç kaptan pilotu

"ANONSUMUZU DUYUP MUTLULUKLARINI İLETEN YOLCULAR DA VAR"

Eşi de pilot olan THY kaptan pilotu Selin Sevimli, "Son dönemde biraz daha aşina olunmaya başlandı. Fakat şaşıran yolcularımız olabiliyor. Bazen anons da sesimizi duyduklarında kabin ekibimize şaşkınlıklarını ve mutluluklarını ileten yolcularımız oluyor" dedi ve ekledi: "Bu tabii ki de bizi çok mutlu ediyor. Uçuş sonrası da denk geldiğimiz yolcularımız da bize mutluluklarını, duygularını dile getirdiklerinde bize her zaman motivasyon kaynağı oluyor. Umarım günden güne sayımız artarak devam eder ve bu artık olağan halde devam eder