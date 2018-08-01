İşte Türkiye'nin en büyük şirketleri

Listenin ilk sırasında 53 milyar 948 milyon 110 bin TL ciroyla Tüpraş yer alıyor.



CAPITAL500'DE DİKKAT ÇEKENLER



*Capital500 ligine 70 yeni şirket katıldı.



*Giriş bariyeri 152,9 milyon dolardan 162,2 milyon dolara çıktı.



2017'de "Milyar TL'lik" kulübüne 68 yeni şirket katıldı. 2016'da bu sayı 23'tü.

*Milyar TL'lik kulübün üye sayısı 234'ten 302'ye yükseldi.



*381 şirket çift haneli büyüme kaydetti. 2016'da 265 şirket çift haneli büyümüştü.



*500 şirketten 30'u ciroda küçüldü. 2016'da bu sayı 90'dı.



*500 şirketten 189'u kârını açıklamamayı tercih etti.



*2017'da kâr bilgisi veren 311 şirketten 34'ü zarar açıkladı.



*31 şirket 10 milyar TL'nin üzerinde ciro kaydetti. 2016 yılında bu sayı 21'di.*15 şirket 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. 2016'da bu rakam 13'tü.