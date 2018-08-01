HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İşte 'nin i

Capital Dergisi, bu yıl 21'ncisini hazırladığı 'nin 500 büyük şirketini ortaya koyan Capital500 araştırmasını Ağustos sayısında yayınladı. Hem dünya hem Türkiye için rekor büyüme yılı olan 2017'de Türkiye'nin 500 büyük şirketinin performansı da göz dolduruyor.

Giriş Tarihi: 01.08.2018 12:18 Güncelleme Tarihi: 01.08.2018 12:35
  • 1
  • 57
İşte 'nin i
İşte Türkiye'nin en büyük şirketleri
  • 2
  • 57
İşte 'nin i
İşte Türkiye'nin en büyük şirketleri

Capital Dergisi, bu yıl 21'ncisini hazırladığı 'nin 500 büyük şirketini ortaya koyan Capital500 araştırmasını ağustos sayısında yayınladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 57
İşte 'nin i
İşte Türkiye'nin en büyük şirketleri

Listenin ilk sırasında 53 milyar 948 milyon 110 bin TL ciroyla Tüpraş yer alıyor.

CAPITAL500'DE DİKKAT ÇEKENLER

*Capital500 ligine 70 yeni şirket katıldı.

*Giriş bariyeri 152,9 milyon dolardan 162,2 milyon dolara çıktı.

2017'de "Milyar TL'lik" kulübüne 68 yeni şirket katıldı. 2016'da bu sayı 23'tü.

*Milyar TL'lik kulübün üye sayısı 234'ten 302'ye yükseldi.

*381 şirket çift haneli büyüme kaydetti. 2016'da 265 şirket çift haneli büyümüştü.

*500 şirketten 30'u ciroda küçüldü. 2016'da bu sayı 90'dı.

*500 şirketten 189'u kârını açıklamamayı tercih etti.

*2017'da kâr bilgisi veren 311 şirketten 34'ü zarar açıkladı.

*31 şirket 10 milyar TL'nin üzerinde ciro kaydetti. 2016 yılında bu sayı 21'di.*15 şirket 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. 2016'da bu rakam 13'tü.

  • 4
  • 57
İşte 'nin i
İşte Türkiye'nin en büyük şirketleri

Firma Adı: Tüpraş

2017 Sırası: 1

2016 Sırası: 1

Ciro (TL): 53.948.110.000

Çalışan Sayısı: 5.816

Sektör: enerji Petrol

İl: Kocaeli

  • 5
  • 57
İşte 'nin i
İşte Türkiye'nin en büyük şirketleri

Firma Adı: Türk Hava Yolları

2017 Sırası: 2

2016 Sırası: 3

Ciro (TL): 39.779.000.000

Çalışan Sayısı: 30.453

Sektör: Ulaştırma

İl: İstanbul

  • 6
  • 57
İşte 'nin i
İşte Türkiye'nin en büyük şirketleri

Firma Adı: Petrol Ofisi

2017 Sırası: 3

2016 Sırası: 2

Ciro (TL): 38.515.919.203

Çalışan Sayısı: 844

Sektör: Enerji Petrol

İl: İstanbul

  • 7
  • 57
İşte 'nin i
İşte Türkiye'nin en büyük şirketleri

Firma Adı: Opet Petrolcülük

2017 Sırası: 4

2016 Sırası: 4

Ciro (TL): 28.391.083.872

Çalışan Sayısı: 866

Sektör: Enerji Petrol

İl: İstanbul

BİZE ULAŞIN