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Haberler Galeri İzahatı olmayan gelirler! Bakan Şimşek rakamlarla açıkladı: İşte toplantıya damga vuran o olay...
Giriş Tarihi: 18.10.2024 10:25 Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 10:25

İzahatı olmayan gelirler! Bakan Şimşek rakamlarla açıkladı: İşte toplantıya damga vuran o olay...

Hazine ve Maliye Bakanı geçtiğimiz gün katıldığı AK Parti Milletvekilleri ve MKYK üyeleri ile istişare toplantısında ekonomi gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Vergi kaçakçılığı yapanların beyan ettiği gelirleri ve en çok vergi kaçıran sektörü açıklayan Şimşek, asgari ücretliden daha az kazanan kuyumcudan 28 bin lira gelir beyan eden doktorlara kadar boyutları rakamlarla aktardı. "Herkesin vergi verdiği kimsenin vergi ödemekten kaçınmadığı sistem mümkün" diyen Şimşek, toplantıya damga vuran bir hikaye anlattı.

Fatma GÖKSU
İzahatı olmayan gelirler! Bakan Şimşek rakamlarla açıkladı: İşte toplantıya damga vuran o olay...

AK Parti Milletvekilleri ve MKYK üyeleri ile istişare toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yüksek enflasyon yaşanan ülkelerde düşüşün 3-4 yılı bulduğunu belirterek, "Biz 1,4 yılda düşüş trendine girdik" dedi. Şimşek, toplantıya damga vuran bir hikaye anlatarak enflasyon, cari açık, vergi ve asgari ücret konularında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İzahatı olmayan gelirler! Bakan Şimşek rakamlarla açıkladı: İşte toplantıya damga vuran o olay...

BAKAN ŞİMŞEK'TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceki gün AK Parti Milletvekilleri ve MKYK üyeleri ile istişare toplantısında bir araya geldi. Enflasyonla mücadele de gündemdeydi. Bakan Şimşek 1-2 puanlık sapmalarla hedeflenen yüzde 42'lik enflasyonun tutacağına işaret ederek bir kez daha tek haneli enflasyon vurgusu yaptı, vatandaşın dövize yönelmelerinin en büyük nedeninin de yüksek enflasyon olduğunu söyledi.

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İzahatı olmayan gelirler! Bakan Şimşek rakamlarla açıkladı: İşte toplantıya damga vuran o olay...

'32 DAİRE ALAN BİR VATANDAŞ TEK KURUŞ VERGİ ÖDEMEMİŞ'

Vergide beyanname reformuna olan ihtiyacı samimi örneklerle açıklayan Bakan Şimşek, kuyumcuların asgari ücretten bile düşük gelir beyanında bulunduğunu, fırıncıların vergi kaçakçılığında birinci sırada olduğunu belitti. Vatandaşların vergi ödemekten kaçındıklarını vurgulayan Şimşek, 32 daire alan bir vatandaşın tek kuruş vergi ödemediğini de ifade etti.

İzahatı olmayan gelirler! Bakan Şimşek rakamlarla açıkladı: İşte toplantıya damga vuran o olay...

Toplantıya "saçla birlikte cüzdanı da tıraş eden" kuaför hikâyesi damgasını vurdu. Bir bankanın genel müdürünün kuaförde yaşadığı olayı da toplantıda anlatan Şimşek, kuaförlerin kredi kartı kullanımına komisyon aldıklarını vurguladı.

İzahatı olmayan gelirler! Bakan Şimşek rakamlarla açıkladı: İşte toplantıya damga vuran o olay...

ŞİMŞEK, AK PARTİLİ KURMAYLARA MEVCUT EKONOMİ POLİTİKASINI DETAYLICA ANLATTI

Cari fazlanın enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ile mümkün olduğunu anlatan Şimşek, "Güneş enerjisinde seferberlik anlayışı ile hareket etmeliyiz" dedi. Bakan Şimşek AK Partili kurmaylara, mevcut ekonomi politikasını detaylıca anlattı. Bakan Şimşek'in ön plana çıkardığı konu başlıkları şu şekilde:

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