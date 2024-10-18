Giriş Tarihi: 18.10.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024
10:25
İzahatı olmayan gelirler! Bakan Şimşek rakamlarla açıkladı: İşte toplantıya damga vuran o olay...
Hazine ve Maliye Bakanı geçtiğimiz gün katıldığı AK Parti Milletvekilleri ve MKYK üyeleri ile istişare toplantısında ekonomi gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Vergi kaçakçılığı yapanların beyan ettiği gelirleri ve en çok vergi kaçıran sektörü açıklayan Şimşek, asgari ücretliden daha az kazanan kuyumcudan 28 bin lira gelir beyan eden doktorlara kadar boyutları rakamlarla aktardı. "Herkesin vergi verdiği kimsenin vergi ödemekten kaçınmadığı sistem mümkün" diyen Şimşek, toplantıya damga vuran bir hikaye anlattı.