İzahatı olmayan gelirler! Bakan Şimşek rakamlarla açıkladı: İşte toplantıya damga vuran o olay...

BAKAN ŞİMŞEK'TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceki gün AK Parti Milletvekilleri ve MKYK üyeleri ile istişare toplantısında bir araya geldi. Enflasyonla mücadele de gündemdeydi. Bakan Şimşek 1-2 puanlık sapmalarla hedeflenen yüzde 42'lik enflasyonun tutacağına işaret ederek bir kez daha tek haneli enflasyon vurgusu yaptı, vatandaşın dövize yönelmelerinin en büyük nedeninin de yüksek enflasyon olduğunu söyledi.