Giriş Tarihi: 14.01.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
21:45
Kademeli emeklilik gelecek mi? Bakan Işıkhan son noktayı koydu
Emekli olmak isteyen yüz binlerce vatandaşı ilgilendiren kademeli emeklilik ile ilgili dikkat çeken açıklama geldi. EYT düzenlemesinden sonra 2000 ve 2008 arası işe giren vatandaşlarla ilgili bir düzenlemenin olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Çok sayıda çalışan "Kademeli emeklilik gelecek mi?" sorusuna cevap arıyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kademeli emeklilik konusunu açığa kavuşturacak açıklamayı yaptı. İşte emekli olmak isteyen yüz binleri yakından ilgilendiren detaylar...