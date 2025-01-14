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Haberler Galeri Kademeli emeklilik gelecek mi? Bakan Işıkhan son noktayı koydu
Giriş Tarihi: 14.01.2025 21:42 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 21:45

Kademeli emeklilik gelecek mi? Bakan Işıkhan son noktayı koydu

Emekli olmak isteyen yüz binlerce vatandaşı ilgilendiren kademeli emeklilik ile ilgili dikkat çeken açıklama geldi. EYT düzenlemesinden sonra 2000 ve 2008 arası işe giren vatandaşlarla ilgili bir düzenlemenin olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Çok sayıda çalışan "Kademeli emeklilik gelecek mi?" sorusuna cevap arıyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kademeli emeklilik konusunu açığa kavuşturacak açıklamayı yaptı. İşte emekli olmak isteyen yüz binleri yakından ilgilendiren detaylar...

Kademeli emeklilik gelecek mi? Bakan Işıkhan son noktayı koydu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle milyonlarca çalışan emeklilik hakkına kavuşurken, 1999 sonrası sigortalı olanlar için kademeli emeklilik beklentisi gündemdeki yerini koruyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan kademeli emeklilik sistemiyle ilgili yeni bir açıklama geldi.

Kademeli emeklilik gelecek mi? Bakan Işıkhan son noktayı koydu

KADEMELİ EMEKLİLİK GELECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, EYT'yi kaçıran fakat erken emekli olmak isteyen vatandaşların merak ettiği "Kademeli emeklilik gelecek mi?" sorusuna cevap verdi.

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Kademeli emeklilik gelecek mi? Bakan Işıkhan son noktayı koydu

"MAĞDURİYETLE ÖN PLANA ÇIKMAK SAĞLIKLI DEĞİL"

Bakan Işıkhan, katıldığı canlı yayında, "Biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, Burada aslında bir mağduriyet söz konusu değil. Mağduriyetle ön plana çıkmak sağlıklı bir tarz değildir.

Kademeli emeklilik gelecek mi? Bakan Işıkhan son noktayı koydu

SGK sistemine bakın. Tüm dünyada gıpta ile takip edilen bir sistem. Biz içeride olduğumuz için bilmiyoruz. Ama dışarıdan gelen, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bize nasıl iltifatlarda bulunuyor.

Kademeli emeklilik gelecek mi? Bakan Işıkhan son noktayı koydu

Ama dışarıdan gelen, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bize nasıl iltifatlarda bulunuyor." diyerek kademeli emeklilik ile ilgili bir çalışma olmadığına dikkat çekti.

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