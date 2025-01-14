Kademeli emeklilik gelecek mi? Bakan Işıkhan son noktayı koydu

"MAĞDURİYETLE ÖN PLANA ÇIKMAK SAĞLIKLI DEĞİL"

Bakan Işıkhan, katıldığı canlı yayında, "Biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, Burada aslında bir mağduriyet söz konusu değil. Mağduriyetle ön plana çıkmak sağlıklı bir tarz değildir.