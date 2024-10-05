Giriş Tarihi: 05.10.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024
17:10
Kahramanmaraş esnafına destek! Bakan Kurum açıkladı: Kira ve taşınma yardımları da ödenecek...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta sanayi sitesi esnafını ziyaret etti. Esnafın talebi doğrultusunda sanayi sitesindeki iş yerlerinin yerinde dönüşümünde destek miktarının 100 metrekarelik bir dükkan için 750 bin TL hibe ve 750 bin TL kredi olarak yükselttiklerini açıklayan Bakan Kurum, "Ödeme takvimini de yayacağız. İsteyen imkanı varsa peşin öder isteyen vadeli öder. Sizden gelen talepleri alacağız. O talepler çerçevesinde projelendireceğiz" ifadelerini kullandı.