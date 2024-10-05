Kahramanmaraş esnafına destek! Bakan Kurum açıkladı: Kira ve taşınma yardımları da ödenecek...

100 METREKARELİK İŞ YERLERİNİ KAPSAYACAK

Bu desteğin 100 metrekarelik bir iş yeri için geçerli olacağını ifade eden Bakan Kurum, şunları söyledi: "Kooperatifimizle birlikte talep eden vatandaşlarımızla projelerini, metrekarelerini çalışacağız. Bu kapsamda 100 metrekare dükkan için konuşuyoruz bunu. 100 metrekare dükkanın da maliyetinin yaklaşık 2 milyon TL civarında olacağını düşündüğümüzde 750'si hibe, 750'si Bakanlığımızın yine kredi imkanlarıyla yapılmış olacak. Ödeme takvimini de yayacağız. İsteyen imkanı varsa peşin öder isteyen vadeli öder. Sizden gelen talepleri alacağız. O talepler çerçevesinde projelendireceğiz. Sonra da etap etap projemize başlayacağız. İstiyoruz ki sanayi sitemiz istihdama ve üretime katma değer sağlasın. İş yerleri daha sağlam olsun. Esnafımız daha güvenli bir alanda çalışsın. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."