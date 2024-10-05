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Haberler Galeri Kahramanmaraş esnafına destek! Bakan Kurum açıkladı: Kira ve taşınma yardımları da ödenecek...
Giriş Tarihi: 05.10.2024 16:36 Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 17:10

Kahramanmaraş esnafına destek! Bakan Kurum açıkladı: Kira ve taşınma yardımları da ödenecek...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta sanayi sitesi esnafını ziyaret etti. Esnafın talebi doğrultusunda sanayi sitesindeki iş yerlerinin yerinde dönüşümünde destek miktarının 100 metrekarelik bir dükkan için 750 bin TL hibe ve 750 bin TL kredi olarak yükselttiklerini açıklayan Bakan Kurum, "Ödeme takvimini de yayacağız. İsteyen imkanı varsa peşin öder isteyen vadeli öder. Sizden gelen talepleri alacağız. O talepler çerçevesinde projelendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş esnafına destek! Bakan Kurum açıkladı: Kira ve taşınma yardımları da ödenecek...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta sanayi sitesi esnafını ziyaret etti. Esnafın talebi doğrultusunda sanayi sitesindeki iş yerlerinin yerinde dönüşümünde destek miktarının 100 metrekarelik bir dükkan için 750 bin TL hibe ve 750 bin TL kredi olarak yükselttiklerini açıkladı.

Kahramanmaraş esnafına destek! Bakan Kurum açıkladı: Kira ve taşınma yardımları da ödenecek...

750 BİN TL HİBE, 750 BİN TL KREDİ DESTEĞİ

Bakan Kurum, "Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız Kahramanmaraş Karma Sanayi Sitesi'nin oluşturduğu istihdamla şehrimiz için çok önemli bir site olduğundan bahsediyorlar. Yeni dükkan maliyetinin ortalama 1,5-2 milyon TL civarında olduğu ve bu maliyet karşısında 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi verildiğini ve bunun da yeterli olmadığını söylüyorlar. Bakanlığımız bu konuda 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi desteğini inşallah burada Büyükşehir Belediyemizle birlikte esnafımıza verecek" dedi.

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Kahramanmaraş esnafına destek! Bakan Kurum açıkladı: Kira ve taşınma yardımları da ödenecek...

100 METREKARELİK İŞ YERLERİNİ KAPSAYACAK

Bu desteğin 100 metrekarelik bir iş yeri için geçerli olacağını ifade eden Bakan Kurum, şunları söyledi: "Kooperatifimizle birlikte talep eden vatandaşlarımızla projelerini, metrekarelerini çalışacağız. Bu kapsamda 100 metrekare dükkan için konuşuyoruz bunu. 100 metrekare dükkanın da maliyetinin yaklaşık 2 milyon TL civarında olacağını düşündüğümüzde 750'si hibe, 750'si Bakanlığımızın yine kredi imkanlarıyla yapılmış olacak. Ödeme takvimini de yayacağız. İsteyen imkanı varsa peşin öder isteyen vadeli öder. Sizden gelen talepleri alacağız. O talepler çerçevesinde projelendireceğiz. Sonra da etap etap projemize başlayacağız. İstiyoruz ki sanayi sitemiz istihdama ve üretime katma değer sağlasın. İş yerleri daha sağlam olsun. Esnafımız daha güvenli bir alanda çalışsın. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

Kahramanmaraş esnafına destek! Bakan Kurum açıkladı: Kira ve taşınma yardımları da ödenecek...

"KİRA VE TAŞINMA YARDIMLARI DA ÖDENECEK"

Bakan Kurum bu süreçte esnafa kira ve taşınma yardımlarının da ödeneceğinin altını çizdi.

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