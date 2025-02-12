Kalyon PV payları, Yıldız Pazar’da işlem görecek

KALYON PV PAYLARI, YILDIZ PAZAR'DA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Şirket'in sermayesini temsil eden 411.441.018 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alındı.