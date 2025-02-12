Kalyon PV payları, Yıldız Pazar’da işlem görecek

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ payları 13 Şubat'tan itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. KALYON PV PAYLARI, YILDIZ PAZAR'DA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Şirket'in sermayesini temsil eden 411.441.018 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alındı. Halka arz edilen 46.334.639 TL nominal değerli Şirket payları 13/02/2025 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 70,30 TL baz fiyat, 'KLYPV.E' kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlendi.