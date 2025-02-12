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Haberler Galeri Kalyon PV payları, Yıldız Pazar'da işlem görecek
Giriş Tarihi: 12.02.2025 09:01 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 09:03

Kalyon PV payları, Yıldız Pazar'da işlem görecek

Kalyon PV payları 13 Şubat'tan itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Kalyon PV payları, Yıldız Pazar’da işlem görecek

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ payları 13 Şubat'tan itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Kalyon PV payları, Yıldız Pazar’da işlem görecek

KALYON PV PAYLARI, YILDIZ PAZAR'DA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Şirket'in sermayesini temsil eden 411.441.018 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alındı.

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Kalyon PV payları, Yıldız Pazar’da işlem görecek

Halka arz edilen 46.334.639 TL nominal değerli Şirket payları 13/02/2025 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 70,30 TL baz fiyat, "KLYPV.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak.

İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlendi.

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