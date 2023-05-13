Giriş Tarihi: 13.05.2023 06:18
Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
06:18
Kamu personeline müjde: Ücretin 2 katı ödenecek! Deprem bölgesindeki 11 ili kapsayacak
Depremin yaşandığı 11 ilde geçen yılın sonu itibarıyla yaklaşık 3 milyon 260 bin sigortalı çalışan bulunuyor. Bunların yaklaşık 500 binini memurlar, 440 bini esnaf ve tarımda kendi hesabına çalışanlar oluşturuyor. Depremlerden etkilenen yerlerdeki kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı dün yürürlüğe girdi.