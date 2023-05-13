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Haberler Galeri Kamu personeline müjde: Ücretin 2 katı ödenecek! Deprem bölgesindeki 11 ili kapsayacak
Giriş Tarihi: 13.05.2023 06:18 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 06:18

Kamu personeline müjde: Ücretin 2 katı ödenecek! Deprem bölgesindeki 11 ili kapsayacak

Depremin yaşandığı 11 ilde geçen yılın sonu itibarıyla yaklaşık 3 milyon 260 bin sigortalı çalışan bulunuyor. Bunların yaklaşık 500 binini memurlar, 440 bini esnaf ve tarımda kendi hesabına çalışanlar oluşturuyor. Depremlerden etkilenen yerlerdeki kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı dün yürürlüğe girdi.

HAZAL ATEŞ
Kamu personeline müjde: Ücretin 2 katı ödenecek! Deprem bölgesindeki 11 ili kapsayacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde görev yapan kamu personeline 6 ay süreyle 2 bin 59 lira tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenecek.

Kamu personeline müjde: Ücretin 2 katı ödenecek! Deprem bölgesindeki 11 ili kapsayacak

Depremin yaşandığı 11 ilde geçen yılın sonu itibarıyla yaklaşık 3 milyon 260 bin sigortalı çalışan bulunuyor. Bunların yaklaşık 500 binini memurlar, 440 bini esnaf ve tarımda kendi hesabına çalışanlar oluşturuyor.

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Kamu personeline müjde: Ücretin 2 katı ödenecek! Deprem bölgesindeki 11 ili kapsayacak

Depremlerden etkilenen yerlerdeki kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı dün yürürlüğe girdi.

Kamu personeline müjde: Ücretin 2 katı ödenecek! Deprem bölgesindeki 11 ili kapsayacak

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Söz konusu tazminat, depremle ilgili bir görevin ifası amacıyla karar kapsamındaki yerlerde geçici olarak görevlendirilenlere de verilecek.

Kamu personeline müjde: Ücretin 2 katı ödenecek! Deprem bölgesindeki 11 ili kapsayacak

Tazminattan, eşlerden her birinin ayrı ayrı yararlanması durumunda her bir eşe bu tutarın yüzde 75'i ödenecek.

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