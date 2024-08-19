Giriş Tarihi: 19.08.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
11:34
Kamuda esnek çalışma başlıyor! İsteyen uzaktan çalışabilecek! Memurlar işe başlama ve bitiş saatlerini kendileri belirleyecek...
Yeni başlatılan 'esnek çalışma' programı kamuda da uygulanacak. Bunun için milyonlarca memurun esnek çalışmasıyla ilgili yönetmelik taslağı hazırlandı. Taslağa göre memurlar işe başlama ve bitiş saatlerini kendileri belirleyecek. İsteyen uzaktan da çalışabilecek. İşte Sabah.com.tr'nin ulaştığı o taslaktaki yenilikler…