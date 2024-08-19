Kamuda esnek çalışma başlıyor! İsteyen uzaktan çalışabilecek! Memurlar işe başlama ve bitiş saatlerini kendileri belirleyecek...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü yeni nesil çalışma modelleriyle ilgili uygulamanın kamuda da yer alması gündemde. Böylece sadece özel sektör değil kamu personeli de yeni model çalışma sistemlerinden ve özellikle esnek çalışma modelinden yararlanacak. Söz konusu esnek çalışma sisteminin uygulanmasıyla ilgili yönetmelik taslağı da hazırlandı.