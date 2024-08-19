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Haberler Galeri Kamuda esnek çalışma başlıyor! İsteyen uzaktan çalışabilecek! Memurlar işe başlama ve bitiş saatlerini kendileri belirleyecek...
Giriş Tarihi: 19.08.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 11:34

Kamuda esnek çalışma başlıyor! İsteyen uzaktan çalışabilecek! Memurlar işe başlama ve bitiş saatlerini kendileri belirleyecek...

Yeni başlatılan 'esnek çalışma' programı kamuda da uygulanacak. Bunun için milyonlarca memurun esnek çalışmasıyla ilgili yönetmelik taslağı hazırlandı. Taslağa göre memurlar işe başlama ve bitiş saatlerini kendileri belirleyecek. İsteyen uzaktan da çalışabilecek. İşte Sabah.com.tr'nin ulaştığı o taslaktaki yenilikler…

FARUK ERDEM
Kamuda esnek çalışma başlıyor! İsteyen uzaktan çalışabilecek! Memurlar işe başlama ve bitiş saatlerini kendileri belirleyecek...

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yeniden yapılanan kamu personel rejimine 'esnek çalışma sistemi' de geliyor. Böylece memurların değişik zaman dilimlerinde daha esnek saatlerde çalışabilmelerinin önü de açılacak.

Kamuda esnek çalışma başlıyor! İsteyen uzaktan çalışabilecek! Memurlar işe başlama ve bitiş saatlerini kendileri belirleyecek...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü yeni nesil çalışma modelleriyle ilgili uygulamanın kamuda da yer alması gündemde. Böylece sadece özel sektör değil kamu personeli de yeni model çalışma sistemlerinden ve özellikle esnek çalışma modelinden yararlanacak. Söz konusu esnek çalışma sisteminin uygulanmasıyla ilgili yönetmelik taslağı da hazırlandı.

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Kamuda esnek çalışma başlıyor! İsteyen uzaktan çalışabilecek! Memurlar işe başlama ve bitiş saatlerini kendileri belirleyecek...

Esnek çalışmanın amaçları şöyle sıralandı:

  • Memurların iş-yaşam dengesini kurmalarına yardımcı olmak
  • İşe bağlılıklarını, sorumluluk bilinçlerini ve verimliliklerini artırmak
  • İşe geliş-gidişteki olası zaman kaybını önlemek
  • Trafik sıkışıklığını azaltmak
  • Hasta, çocuk engelli ve yaşlı bakım sorumluluklarını kolaylaştırmak
  • İdari hizmet masraflarını azaltmak ve kamu kaynağının israfını önlemek
Kamuda esnek çalışma başlıyor! İsteyen uzaktan çalışabilecek! Memurlar işe başlama ve bitiş saatlerini kendileri belirleyecek...

GÖNÜLLÜLÜK ESAS OLACAK

Memurların esnek çalışma saatlerini uygulanmasıyla ilgili sistem gönüllülük esasına dayanacak. Böylece memurun yazılı müracaatı olmadan esnek çalışmaya zorlanamayacağı yönetmelik taslağında hüküm altına alınıyor. Esnek çalışan memur ile çalışmayan arasındaki özlük hakları bakımından eşitlik de korunuyor. Her iki kesim arasında ayrımcılık da yapılamıyor. Yeni taslağa göre esnek çalışma uygulamasında bazı temel noktalar şöyle belirlendi:

  • Esnek çalışma sisteminde zaman dilimi 'esnek zaman ve çekirdek zaman olarak ikiye ayrılacak.
  • Memurların çekirdek zamanda kurumun çalışma ortamında bulunmaları zorunlu iken, esnek zaman içerisinde bu zorunluluk bulunmuyor.
  • Çekirdek zaman, kanuni günlük çalışma süresi içerisinde en fazla 5 saat olacak şekilde; esnek zaman ise çalışma günü süresi içerisinde çekirdek zaman ve öğle dinlenme süresi dışında kalan süreleri kapsayacak şekilde kurumlar tarafından belirlenecek.
  • Memurlara, günlük çalışma sürelerinin başlangıcını ve bitişini belirlemede serbestlik tanınabiliyor. Ayrıca kurumlar bunu sabitlenmesini de isteyebilecek.
  • Memurlar çekirdek saati içerisinde kurumda bulunmak zorunda olup, doktor randevularını, banka, fatura ve benzeri şahsi işlemlerini esnek zaman içerisinde gerçekleştirmek zorunda olacak.
Kamuda esnek çalışma başlıyor! İsteyen uzaktan çalışabilecek! Memurlar işe başlama ve bitiş saatlerini kendileri belirleyecek...

BİLİŞİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLECEK

Uzaktan çalışmada memurlar çalışmalarını, kurumun çalışma ortamı dışında, kanuni günlük veya haftalık çalışma sürelerine bağlı kalmaksızın bilişim sistemi üzerinden yürütecek. Ancak, bir projenin gerçekleştirilmesi ya da geçici süreli bir görevin yerine getirilmesi amacıyla tayin edilen sürede teslim edilmek kaydıyla yetkili amir tarafından verilen görevler uzaktan çalışma kapsamında bilişim sistemi kullanılmadan da yerine getirilebilecek.

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