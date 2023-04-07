Giriş Tarihi: 07.04.2023 06:41
Güncelleme Tarihi: 07.04.2023
06:45
Karadeniz gazı ile duygularını vatandaş SABAH'a anlattı: Bu kadarını hayal bile edemezdik
Karadeniz'de keşfedilen 1 trilyon dolarlık değere sahip 710 milyar metreküp doğalgazın karaya çıkarılacağı 20 Nisan'a günler kala, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde nefesler tutuldu Tarihi günün heyecanını yaşayan vatandaşlar, "Kendi doğalgazımızı çıkaracağımızı hayal bile edemezdik. Geçmişte çok yokluk gördük ama şimdi umudumuz yeşerdi. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun" dedi