Karadeniz gazından ekonomiye dev katkı

150 MİLYON TL KASAYA GİRECEK

Gazın halen basınç ve kaliteyle ilgili teknik testlerden geçirildiği ve bu nedenle sisteme verilen miktarın kademeli olarak artırıldığı ifade edilirken, sisteme verilen gazın yılsonuna kadar 10 milyon metreküpe çıkarılacağı öğrenildi. Sakarya Gaz Sahası'ndaki faz-1 üretimde ilk hedef olan 10 milyon metreküpe çıkarıldığında, bugünkü fiyatlar bazında günlük 150 milyon TL, aylık bazda da 4.5 milyar TL Türkiye'nin kasasında kalacak.



