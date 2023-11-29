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Haberler Galeri Karadeniz gazından ekonomiye dev katkı
Giriş Tarihi: 29.11.2023 07:12 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 07:12

Karadeniz gazından ekonomiye dev katkı

Karadeniz'de son 3 ayda üretilen doğalgaz 284 milyon metreküpüa şarken, ekonomiye katkısı 4.3 milyar TL oldu. Günlük 1.5 milyon hanenin ihtiyacı karşılandı.

BARIŞ ŞİMŞEK
Karadeniz gazından ekonomiye dev katkı

Milli Enerji ve Maden Politikası'nın mimarı Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Türkiye ilk kez sondaj gemisi sahibi olurken, o gün temelleri atılan çalışmaların meyveleri bugün toplanmaya başlandı. Karadeniz gazından son 3 ayda üretilen doğalgaz miktarı 284 milyon metreküpü aşarken, bunun ekonomiye katkısı ise 4.3 milyar TL oldu. Şu anda üretilen doğalgaz ile günlük 1.5 milyon hanenin doğalgazı Karadeniz'den karşılanıyor.

Karadeniz gazından ekonomiye dev katkı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu'na göre eylül ayında Karadeniz gazının karaya çıkış noktası olan Filyos Tesisi'nin de bulunduğu illerden Zonguldak'ta 74 milyon 714 bin metreküp doğalgaz üretildi. Zonguldak'tan çıkan Karadeniz gazını 19.9 milyon metreküp üretimle Tekirdağ, 9.7 milyon metreküp üretimle Kırklareli takip etti.

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Karadeniz gazından ekonomiye dev katkı

Toplam üretimin yüzde 67.6'sı Zonguldak'tan yapılırken, yüzde 18'i Tekirdağ'dan, yüzde 8.8'i de Kırklareli'den yapılmış oldu. Karadeniz gazından ekim ve kasım aylarında ortalama günlük 3-4 milyon metreküp üretim yapıldığı hesaplandığında, son üç ayda Karadeniz'den üretilen gazın miktarı 284 milyon metreküpü aştı. Böylece, yaklaşık 4.3 milyar TL Türkiye'nin kasasında kaldı.

Karadeniz gazından ekonomiye dev katkı

150 MİLYON TL KASAYA GİRECEK

Gazın halen basınç ve kaliteyle ilgili teknik testlerden geçirildiği ve bu nedenle sisteme verilen miktarın kademeli olarak artırıldığı ifade edilirken, sisteme verilen gazın yılsonuna kadar 10 milyon metreküpe çıkarılacağı öğrenildi. Sakarya Gaz Sahası'ndaki faz-1 üretimde ilk hedef olan 10 milyon metreküpe çıkarıldığında, bugünkü fiyatlar bazında günlük 150 milyon TL, aylık bazda da 4.5 milyar TL Türkiye'nin kasasında kalacak.

Karadeniz gazından ekonomiye dev katkı

1.5 MİLYON HANENİN İHTİYACI

Sakarya Gaz sahasından üretilen gazın 2023 yılı Nisan ayında karaya ulaşmasıyla birlikte yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla konut, ibadethane ve Cemevi abonelerinin ilk ay tüm tüketimleri ücretsiz olacak şekilde, sonraki aylarda ise aylık 25 metreküpe denk gelen tüketimlerinin bir yıl boyunca ücretsiz olması kararlaştırılmıştı.

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