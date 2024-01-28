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Haberler Galeri “Karadeniz’in Gözü” Mart’ta açılıyor! “2024 keşif yılı olacak”
Giriş Tarihi: 28.01.2024 07:36 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 07:38

“Karadeniz’in Gözü” Mart’ta açılıyor! “2024 keşif yılı olacak”

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Karadeniz gazının karaya çıkarıldığı nokta olan Zonguldak'taki Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde yaptığı yeni karargahı "Karadeniz'in Gözü" Mart ayında hizmete açılacak. Daha önce İstanbul'daki 369 metrelik televizyon ve radyo kulesi olan Çamlıca projesini geliştiren ve birçok ödüllü projesi bulunan Melike Altınışık imzasını taşıyan yeni karargah, Filyos nehrinin kıyısına konuşlanan dalgalı bir tasarım olarak vücut buldu.

BARIŞ ŞİMŞEK
“Karadeniz’in Gözü” Mart’ta açılıyor! “2024 keşif yılı olacak”

TPAO'nun Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde yapımında sona gelinen yeni karargahında açılış için gün sayılıyor. Daha önce İstanbul'daki 369 metrelik televizyon ve radyo kulesi olan Çamlıca projesini geliştiren ve birçok ödüllü projesi bulunan Melike Altınışık imzasını taşıyan yeni karargah, Filyos nehrinin kıyısına konuşlanan dalgalı bir tasarım olarak vücut buldu.

“Karadeniz’in Gözü” Mart’ta açılıyor! “2024 keşif yılı olacak”

TÜRKİYE GÖZÜNÜ KARADENİZ'DEN AYIRMAYACAK

Zonguldak'ta inşaatına Haziran 2022'de başlanan TPAO'nun bölgedeki yeni genel merkez binası tasarımı ile büyülerken, yeni karargaha "Karadeniz'in Gözü" adının verildiği öğrenildi. Bitmek üzere olduğu öğrenilen projenin Mart ayında açılmasının planlandığı ifade edildi.

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“Karadeniz’in Gözü” Mart’ta açılıyor! “2024 keşif yılı olacak”

Türkiye Petrolleri'nin batı yakasının en can alıcı noktası olan bölgede yer alan tesise "Karadeniz'in Gözü" adı verilirken, bu ismin verilmesindeki en önemli mesajın Türkiye'nin gözünü bölgedeki hidrokarbon yataklarından ve uluslararası haklarından asla ayırmayacağı olduğu ifade edildi.

“Karadeniz’in Gözü” Mart’ta açılıyor! “2024 keşif yılı olacak”

EŞSİZ BİR SEYİR TERASINA SAHİP

Eşsiz bir gözlem alanına sahip olan yeni karargah, Filyos Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü, antik çağda Billaius olarak adlandırılan noktada inşa edildi.

“Karadeniz’in Gözü” Mart’ta açılıyor! “2024 keşif yılı olacak”

Proje kapsamında ayrıca zaman ve sürekliliğin mekansal birleşimi olarak nitelendirilen mevcut dalgakıran duvarı 110 metre genişliğinde ve 30 metre derinliğinde yeni bir mekana dönüştü.

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