“Karadeniz’in Gözü” Mart’ta açılıyor! “2024 keşif yılı olacak”

TPAO'nun Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde yapımında sona gelinen yeni karargahında açılış için gün sayılıyor. Daha önce İstanbul'daki 369 metrelik televizyon ve radyo kulesi olan Çamlıca projesini geliştiren ve birçok ödüllü projesi bulunan Melike Altınışık imzasını taşıyan yeni karargah, Filyos nehrinin kıyısına konuşlanan dalgalı bir tasarım olarak vücut buldu.



