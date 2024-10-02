Giriş Tarihi: 02.10.2024 06:40
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024
06:45
Karış karış petrol ve doğalgaz arıyoruz! Türkiye Avrupa'da ikincisi sıraya yükseldi
Son dakika haberi: Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Her arayan bulamaz ama bulanlar hep arayanlardır" sözünü şiar edinerek, ülkenin dört bir yanında karada ve denizde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) yürüttüğü arama ve üretim faaliyetleri kapsamında Türkiye'de aynı anda sondaj yapan aktif kule sayısı 45 olarak kaydedildi. Bu sayı ile Türkiye, Avrupa'da arama faaliyetlerinin en yoğun olduğu ikinci ülke oldu.