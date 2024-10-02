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Haberler Galeri Karış karış petrol ve doğalgaz arıyoruz! Türkiye Avrupa'da ikincisi sıraya yükseldi
Giriş Tarihi: 02.10.2024 06:40 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 06:45

Karış karış petrol ve doğalgaz arıyoruz! Türkiye Avrupa'da ikincisi sıraya yükseldi

Son dakika haberi: Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Her arayan bulamaz ama bulanlar hep arayanlardır" sözünü şiar edinerek, ülkenin dört bir yanında karada ve denizde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) yürüttüğü arama ve üretim faaliyetleri kapsamında Türkiye'de aynı anda sondaj yapan aktif kule sayısı 45 olarak kaydedildi. Bu sayı ile Türkiye, Avrupa'da arama faaliyetlerinin en yoğun olduğu ikinci ülke oldu.

BARIŞ ŞİMŞEK
Karış karış petrol ve doğalgaz arıyoruz! Türkiye Avrupa’da ikincisi sıraya yükseldi

Son dakika haberi: TPAO, petrol ve doğalgaz sektör raporuna göre Türkiye denizlerde yürüttüğü hidrokarbon aramacılığında zirvenin bir adım gerisine yerleşti.

Karış karış petrol ve doğalgaz arıyoruz! Türkiye Avrupa’da ikincisi sıraya yükseldi

Avrupa'da arama faaliyetlerinin yoğun olduğu ülkelerdeki aktif kule sayıları sıralamasında Ukrayna 46 ile birinci olurken, onu 45 ile Türkiye izledi.

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Karış karış petrol ve doğalgaz arıyoruz! Türkiye Avrupa’da ikincisi sıraya yükseldi

Norveç'te 13, Birleşik Krallık'ta 8, İtalya, Sırbistan ve Karadağ'da 4'er, Almanya'da 3, Polonya, Macaristan ve Fransa'da 2'şer, Hollanda, İsviçre ve Avusturya'da ise birer sondaj kulesi bulunurken, söz konusu 12 ülkedeki toplam aktif sondaj kule sayısının Türkiye'deki ile eşit olduğu görüldü.

Karış karış petrol ve doğalgaz arıyoruz! Türkiye Avrupa’da ikincisi sıraya yükseldi

9 AYDA 1.2 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ ÜRETİLDİ

Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküp büyüklüğe sahip doğalgazı karaya çıkarmak için de çalışmalar son hızla devam ederken, yalnızca bu yılın ilk 9 ayında üretilen miktar 1.2 milyar metreküpe ulaştı.

Karış karış petrol ve doğalgaz arıyoruz! Türkiye Avrupa’da ikincisi sıraya yükseldi

2023'te ise Sakarya Gaz Sahası'nda 852 milyon metreküp doğalgaz üretilmişti. Karadeniz gazının karaya çıkarıldığı nokta olan Zonguldak doğalgaz üretiminde yüzde 80 paya ulaşırken ayrıca Adıyaman, Çanakkale, Düzce, Edirne, Hatay, İstanbul, Kırklareli, Mardin ve Tekirdağ'da da doğalgaz üretimi bulunuyor.

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