Karış karış petrol ve doğalgaz arıyoruz! Türkiye Avrupa’da ikincisi sıraya yükseldi

Norveç'te 13, Birleşik Krallık'ta 8, İtalya, Sırbistan ve Karadağ'da 4'er, Almanya'da 3, Polonya, Macaristan ve Fransa'da 2'şer, Hollanda, İsviçre ve Avusturya'da ise birer sondaj kulesi bulunurken, söz konusu 12 ülkedeki toplam aktif sondaj kule sayısının Türkiye'deki ile eşit olduğu görüldü.



