Kartelleşmeye geçit yok! Bakanlık harekete geçti: İnceleme başlatıldı

Bu kapsamda, fiyatların arttığı dönemde sektör ortalamalarının üzerinde artış yapan ancak bunu vergiye tabi kazançlarına yansıtmayan, fiyat gerilemeleri yaşanırken yüksek tutma noktasında direnç gösteren ve bulunduğu sektör itibarıyla kartelleşme eğiliminde olan işletmelere yönelik kapsamlı bir araştırma yapıyor.

Başkanlığın Risk Analiz Merkezince yürütülen çalışmalarda, geriye dönük 5 yıllık süre için gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin beyan, bilanço ve gelir tablosu ortalamaları çıkarıldı ve sektörel karlılık trendleri tespit edildi.

Kar marjını sektör ortalamalarının üzerinde artırırken bunu beyan edilen mali kara yansıtmayan mükellefler tek tek belirleniyor. Ayrıca sektör eğilimlerinin dışında beyan ve mali tablo rakamlarına sahip mükellefler de riskli olarak değerlendiriliyor.

Riskli görülen ve sektör ortalamalarının altında satış karlılığıyla çalışan mükellefler de kayıt dışılık yönüyle ele alınıyor.

Yapılan analizlerde, her sektörün yarattığı parasal büyüklükler banka ve ödeme kuruluşları üzerinden alınan verilerle tahlil ediliyor.

İncelemeler kapsamında, firmaların katma değer vergisi matrahları, alış-satış ile e-fatura bilgileri de analiz ediliyor.