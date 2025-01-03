KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA FORMÜLÜ | 2025 Ocak Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?

Giriş Tarihi: 03.01.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
09:43
Geçtiğimiz günlerde asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı belli olmuş gözler emekli ve memur zammına çevrilmişti. Halihazırda 41 bin TL'yi aşan tavan ücreti değişiklik gösterecek. TÜİK tarafından açıklanacak son enflasyon rakamıyla 6 aylık veri netleşecek ve tüm kalemlerde artış yaşanacak. Bu noktada çalışanların kıdem tazminatı hesaplama işlemleri de hız kazanacak. Peki; 2025 Ocak kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL, nasıl hesaplanır?