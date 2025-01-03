KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA FORMÜLÜ | 2025 Ocak Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?

Kıdem tazminatı tavanı 2025 tutarı belirleniyor. Çalışanın belirli bir sürede işte çalışması ve daha sonra işten çıkarılması veya emekli olması durumlarında işyeri tarafından ödenen tazminat memur zam oranı sonrası hesaplanacak. Çalışılan yıl bazında ödenecek rakamı hesaplamak isteyenler güncel veriye odaklandı. İşte, kıdem tazminatı hesaplama formülü...