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Giriş Tarihi: 03.01.2025 09:43 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 09:43

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA FORMÜLÜ | 2025 Ocak Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?

Geçtiğimiz günlerde asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı belli olmuş gözler emekli ve memur zammına çevrilmişti. Halihazırda 41 bin TL'yi aşan tavan ücreti değişiklik gösterecek. TÜİK tarafından açıklanacak son enflasyon rakamıyla 6 aylık veri netleşecek ve tüm kalemlerde artış yaşanacak. Bu noktada çalışanların kıdem tazminatı hesaplama işlemleri de hız kazanacak. Peki; 2025 Ocak kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL, nasıl hesaplanır?

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA FORMÜLÜ | 2025 Ocak Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?

Kıdem tazminatı tavanı 2025 tutarı belirleniyor. Çalışanın belirli bir sürede işte çalışması ve daha sonra işten çıkarılması veya emekli olması durumlarında işyeri tarafından ödenen tazminat memur zam oranı sonrası hesaplanacak. Çalışılan yıl bazında ödenecek rakamı hesaplamak isteyenler güncel veriye odaklandı. İşte, kıdem tazminatı hesaplama formülü...

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA FORMÜLÜ | 2025 Ocak Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ, MEMUR ZAM ORANI AÇIKLANIYOR!

Kıdem tazminatı tavanı, SED ödemeleri, memur ve emekli maaşları, bedelli askerlik ücreti gibi pek çok kalemde etkili olacak yeni enflasyon verisi TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanacak.

Böylece 6 aylık zam oranı ortaya çıkarak artışları belirleyecek.

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KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA FORMÜLÜ | 2025 Ocak Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon oranı yüzde 14,57 oldu. Memurların toplu sözleşme zammı ile farklı değerlendirildiği de biliniyor.

İşte, kıdem tazminatı hesabı:

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA FORMÜLÜ | 2025 Ocak Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında belirlenen memur zammı ile birlikte 41 bin 828 lira seviyesine gelen kıdem tazminatı tavanı memurların yüzde 12-15 aralığında zam alması durumunda 46 bin lira üzerini görecek.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA FORMÜLÜ | 2025 Ocak Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

Tazminatın hesaplanmasında çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında ödeme yapmak üzerine bir formül uygulanıyor.

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