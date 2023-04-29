Kılıçdaroğlu’nun ’ABD’li şirket’ vaadine İsmail Demir’den yanıt: ABD hükümetinin onayı olmadan yapamazlar

CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı ile ilgili yaptığı açıklamaya Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yanıt verdi. Demir, Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nını Amerika'daki bir savunma sanayi şirketiyle birlikte 'Havacılık ve Uzay Çalışmaları Merkezi' haline getireceği vaadi hakkında, "Şirketin sahiplerini çok yakından tanıyorum. Sahipleri Türk olmasına rağmen bu şirket bir Amerikan şirketi ve Amerikan savunmasını yapan bir şirket. Sahipleri ne yaparsa yapsın, ne isterlerse istersinler Amerikan hükümetinin onayı, izni vs. belli kısıtlamaları olmadan hiçbir şey yapmaları mümkün değil" dedi.