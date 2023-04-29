Kılıçdaroğlu’nun ’ABD’li şirket’ vaadine İsmail Demir’den yanıt: ABD hükümetinin onayı olmadan yapamazlar

"İLGİNİN DE BİR KAYNAĞI, TEMELİ OLMASI LAZIM"

Demir'in açıklamaları şöyle; Dün de okul günü iş günü olmasına rağmen büyük bir kalabalık vardı. Bugün tatil günü daha da fazla kalabalık olmasını bekliyoruz.

Bu ilgiye 'maşallah' demek lazım. İlginin de bir kaynağı, temeli olması lazım. Ürün olacak ki, heyecan doğuracak unsurlar olacak ki gelen olsun. Hepsi var. Yerli, milli ürünlerimiz var. Giderek artan oranda son 1 aya bile baksanız arka arkaya gelen ürünlerimiz Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle önemli hedeflerimiz vardı. O hedefler birer birer hayata geçiyor.

Onların da doğurduğu bir heyecan ki aslında o kadar hızlı bir gelişme var ki belki her bir ürün 3-5 ay kutlamayı gündem olmamız gerekirken biz 1-2 günde tüketiyoruz ve gündem oluyor. Bu da tabi gelenlere de sürprizler oluşturuyor.