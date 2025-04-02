Kira artış oranı nisan 2025 belli oluyor! TÜİK ile kira zammı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte hesaplama formülü

Kira artış oranı hesaplama formülü kiracıların gündemindeki yerini aldı. Bu ay kiralarını yenileyecek olanlar zam oranını belirlemek üzere enflasyon rakamlarını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilerle kira zammı ne olacak merak konusu. Pek; 2025 Nisan ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?