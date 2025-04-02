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Haberler Galeri Kira artış oranı nisan 2025 belli oluyor! TÜİK ile kira zammı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte hesaplama formülü
Giriş Tarihi: 02.04.2025 22:28 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 22:35

Kira artış oranı nisan 2025 belli oluyor! TÜİK ile kira zammı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte hesaplama formülü

Kira artış oranı nisan 2025 yüzdesi ev sahipleri ve kiracıların gündemindeki yerini aldı. TÜİK tarafından her ayın başında açıklanan enflasyon rakamlarıyla başlayan kira zammı hesaplama işlemleri gündemde. İş yeri ve konut için ayrı hesap yapılırken mart ayı TEFE-TÜFE oranları açıklanıyor. Peki; kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl hesaplanır?

Kira artış oranı nisan 2025 belli oluyor! TÜİK ile kira zammı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte hesaplama formülü

Kira artış oranı hesaplama formülü kiracıların gündemindeki yerini aldı. Bu ay kiralarını yenileyecek olanlar zam oranını belirlemek üzere enflasyon rakamlarını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilerle kira zammı ne olacak merak konusu. Pek; 2025 Nisan ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?

Kira artış oranı nisan 2025 belli oluyor! TÜİK ile kira zammı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte hesaplama formülü

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?

Şubat ayı enflasyon rakamlarına göre belirlenen mart ayı iş yeri ve konut kira zam oranı 12 aylık enflasyon ortalamasına göre yüzde 53,83 olmuştu.

Yeni kira zammı bekleniyor.

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Kira artış oranı nisan 2025 belli oluyor! TÜİK ile kira zammı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte hesaplama formülü

KİRA ARTIŞ ORANI NİSAN 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Nisan tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak mart aı enflasyon oranı ile kira artışı da ortaya çıkacak. Rakamlar saat 10.00'da duyurulacak.

Peki kira zammı nasıl hesaplanır?

Kira artış oranı nisan 2025 belli oluyor! TÜİK ile kira zammı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte hesaplama formülü

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA FORMÜLÜ

KONUT ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2025
Girdiğiniz Artış Oranı: %53,83
Kira Artış Tutarı: 5.383,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 15.383,00 TL

Kira artış oranı nisan 2025 belli oluyor! TÜİK ile kira zammı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte hesaplama formülü