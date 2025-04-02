Giriş Tarihi: 02.04.2025 22:28
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
22:35
Kira artış oranı nisan 2025 belli oluyor! TÜİK ile kira zammı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte hesaplama formülü
Kira artış oranı nisan 2025 yüzdesi ev sahipleri ve kiracıların gündemindeki yerini aldı. TÜİK tarafından her ayın başında açıklanan enflasyon rakamlarıyla başlayan kira zammı hesaplama işlemleri gündemde. İş yeri ve konut için ayrı hesap yapılırken mart ayı TEFE-TÜFE oranları açıklanıyor. Peki; kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl hesaplanır?