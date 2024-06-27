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Haberler Galeri Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kalkıyor! Emlak piyasasını nasıl etkileyecek?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 17:22 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 17:22

Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kalkıyor! Emlak piyasasını nasıl etkileyecek?

Kirada yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz itibarıyla son bulacak. Emlakçılar, bu kararın piyasayı etkilemeyeceği görüşünde. TEMFED Başkanı Hacı Ali Taylan, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Bundan sonra da en makul olan yöntem enflasyon ortalamasıdır." dedi.

AA
Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kalkıyor! Emlak piyasasını nasıl etkileyecek?

TEMFED Başkanı Hacı Ali Taylan, "1 Temmuz'dan itibaren yüzde 25 sınırının kaldırılmasının piyasada ekstra bir etki yaratacağını düşünmüyorum. Bundan sonra da en makul olan yöntem enflasyon ortalamasıdır." dedi.

Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kalkıyor! Emlak piyasasını nasıl etkileyecek?

KİRALARDA YÜZDE 25 SINIRI KALKIYOR

Fahiş yükselişler nedeniyle 2022'de konut kiralarının artış oranlarına yüzde 25 sınırı getirilmişti. Uygulama 2023'te bir yıllığına uzatıldı. Söz konusu süre 1 Temmuz'da sona erecek.

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Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kalkıyor! Emlak piyasasını nasıl etkileyecek?

BAKAN ŞİMŞEK SİNYALİ VERMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemenin yeniden uzatılmasına ilişkin bir çalışmaları olmadığını söyleyerek, bu sürenin uzatılmayacağı sinyalini vermişti.

TEMFED Başkanı Taylan, uygulamanın etkilerine ve 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak sürece ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem sonrasında İstanbul, Ankara, Mersin gibi birçok şehrin yoğun göç aldığını hatırlatan Taylan, bazı fırsatçıların da bundan yararlanarak kiraları anormal şekilde yükselttiğini söyledi.

Taylan, "Şu an hangi vatandaşımız, hangi tipte konut arıyorsa Türkiye'nin her yerinde bu ihtiyacını kiralık olarak karşılayabilir. 7-8 ay önce buna sahip değildik." dedi.

Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kalkıyor! Emlak piyasasını nasıl etkileyecek?

'SINIRIN KALDIRILMASININ PİYASADA EKSTRA BİR ETKİ YARATACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'

Talep fazlalığının ortadan kalktığını vurgulayan Taylan, şu an "kiralarda sıkıntı olacağı" algısını yaratmanın doğru olmayacağını ifade etti.

Taylan, yüzde 25 sınırından önce de bir yasal düzenleme uygulandığını anımsatarak, geçmiş yıllarda kira artışlarının Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ortalaması alınarak yapıldığını anlattı.

Taylan, "1 Temmuz'dan itibaren yüzde 25 sınırının kaldırılmasının piyasaya ekstra bir etki yaratacağını düşünmüyorum. Bundan sonra da en makul olan yöntem enflasyon ortalamasıdır. Enflasyon şartlarına göre yıllık TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalamasının kira artışlarına yansıdığı anda ev sahipleri ve kiracılar çok karşıya karşıya gelmeden bu süreci geçirirler." diye konuştu.

Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kalkıyor! Emlak piyasasını nasıl etkileyecek?

Ev sahipleri ve kiracılara uyarılarda bulunan Taylan, tarafların Ticaret Bakanlığından da yetki belgesi almış yasal ofisler aracılığıyla kira sürecini yürütmelerinin faydalı olacağını dile getirdi.

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