Giriş Tarihi: 13.01.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
14:40
Kilogram değeri 70 bin dolar! Bakan Kacır CHP Genel Başkanı Özel'e "kırmızı kart" yanıtı: Türkiye tasarlayıp entegre edebilen dünyada 5 ülkeden biri
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki hedeflerini vurgulayarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidara gösterdiği "kırmızı kart"a KAAN'ın uçuş kartıyla yanıt verdi. Bakan Kacır "Bak kart görmek istiyorsan bugünkü Türkiye'nin kartı bu. Bu, Türkiye'nin kendi mühendislerinin geliştirdiği, kendi evlatlarının uçurduğu 5. Nesil Milli Muharip Uçağımız KAAN'ın bilgisayarının kartı. Bu kartın kilogram değeri 70 bin dolar." dedi.