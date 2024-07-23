Giriş Tarihi: 23.07.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
15:23
Kızılelma testten geçti! Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Türkiye için güç çarpanı olacak
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, son Bayraktar Kızılelma paylaşımıyla heyecanlandırdı. Bayraktar, Kızılelma'nın 'Motor Çalıştırma Testi'ni başarıyla tamamladığını bildirdi. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızılelma, düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlük ile Türkiye için güç çarpanı olacak.