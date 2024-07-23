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Haberler Galeri Kızılelma testten geçti! Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Türkiye için güç çarpanı olacak
Giriş Tarihi: 23.07.2024 14:49 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 15:23

Kızılelma testten geçti! Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Türkiye için güç çarpanı olacak

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, son Bayraktar Kızılelma paylaşımıyla heyecanlandırdı. Bayraktar, Kızılelma'nın 'Motor Çalıştırma Testi'ni başarıyla tamamladığını bildirdi. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızılelma, düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlük ile Türkiye için güç çarpanı olacak.

Kızılelma testten geçti! Selçuk Bayraktar’dan heyecanlandıran paylaşım: Türkiye için güç çarpanı olacak

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen insansız hava aracı Bayraktar Kızılelma, Türkiye'ye gurur vermeye devam ediyor. Sabırsızlıkla beklenen Kızılelma'nın test uçuşları sürüyor.

Kızılelma testten geçti! Selçuk Bayraktar’dan heyecanlandıran paylaşım: Türkiye için güç çarpanı olacak

MOTOR ÇALIŞTIRMA TESTİ'Nİ BAŞARI İLE TAMAMLADI

Geliştirme testleri devam eden Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Motor Çalıştırma Testi'ni başarıyla tamamladı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar tarafından geliştirilen yerli ve milli imkanlarla Türkiye'nin gücüne güç katacak SİHA'sı KIZILELMA PT-3'ün yeni videosunu sosyal medya hesabında paylaştı.

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Kızılelma testten geçti! Selçuk Bayraktar’dan heyecanlandıran paylaşım: Türkiye için güç çarpanı olacak

SORUNSUZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kızılelma'nın motor çalıştırma testine tabi tutulduğu videoda, testin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiği görülüyor.

Paylaşılan görüntüden TC-OZB3'ün, yerdeyken tam motor gücüne ulaştığı ve hatta artyakıcı olarak Türkçeye çevrilen afterburner açtığı görülüyor.

Kızılelma testten geçti! Selçuk Bayraktar’dan heyecanlandıran paylaşım: Türkiye için güç çarpanı olacak

SERİ ÜRETİMİ 2024'TE BAŞLIYOR

Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen Bayraktar Kızılelma'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor.

Milli insansız savaş uçağının 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor.

Kızılelma testten geçti! Selçuk Bayraktar’dan heyecanlandıran paylaşım: Türkiye için güç çarpanı olacak

REKOR SÜREDE UÇTU

Baykar'ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar Kızılelma projesi, 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızılelma, Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti.

Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Bayraktar Kızılelma, bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu. Nisan ayı boyunca Uçuş Test Kampanyası kapsamında planlanan uçuş ve sistem tanımlama testlerini başarıyla tamamladı.

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