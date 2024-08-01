KKM için yeni karar! Resmi Gazete’de yayımlandı

BANKALAR TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN BORÇLANMA ARAÇLARI

Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelirler ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu kira sertifikalarından elde edilen gelirlere indirimli stopaj uygulamasının süresi 31 Ekim'e kadar uzatıldı.

Düzenleme kapsamında söz konusu dönemde iktisap edilen bu menkul kıymetlerden elde edilecek gelirler üzerinden yapılacak tevkifat oranları 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli olanlarda yüzde 7,5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli olanlarda yüzde 5, 1 yıldan uzun vadeli olanlarda yüzde 2,5 olarak uygulanmaya devam edecek.

Devlet tahvili ve Hazine bonoları ile Hazinece kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için yüzde 0 tevkifat uygulaması 31 Ekim'e kadar uzatıldı.

Düzenleme ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi olarak kurulan ipotek finansmanı kuruluşlarının ihraç etmiş olduğu varlığa dayalı menkul kıymet, ipoteğe dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet ve ipotek teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlar için geçerli olan indirimli tevkifat (yüzde 7,5 ) oranı uygulamasının yürürlük süresinin de 31 Ekim'e kadar uzatılması kararlaştırıldı.