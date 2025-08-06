Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz detayları açıkladı: Gayrimenkul Sertifikası ile 4 yılda ev sahibi olunacak!

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz, gayrimenkul sertifikasına ve talep toplama sürecine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu modelin ilk defa 2017'de yaklaşık 200 konutluk bir projede uygulandığını anımsatarak, "Başarılı olmuş bir model olarak görüyoruz. Proje tamamlandığında yüzde 72'sinin dairelerini aldığını, geri kalan yüzde 28'lik kısım için ise sertifika sahiplerinin değer artışından kazandığını görüyoruz." diye konuştu.

Damla Kent projesinde, 2017'deki ilk gayrimenkul sertifikası uygulamasının yatırımcılar için değerli bir tecrübe olduğunu belirten Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu:

"O tecrübeden edindiğimiz geri bildirimler ışığında, SPK ile birlikte bugünkü modeli tasarladık. Özellikle sürekli likidite, adil piyasa yapıcılığı ve yüzde 5'lik daraltılmış fiyat marjı gibi mekanizmaları, o dönemki deneyimlerden yola çıkarak yatırımcıyı daha fazla koruyacak şekilde kurguladık. Talep toplamayla beraber ciddi bir derinliğe ilk günden ulaştık. Bu önemli konulardan bir tanesiydi. Diğer taraftan bakıldığında, gayrimenkul sertifikasında fiyat düşüşlerinin veya anlamsız artışların önüne geçmek adına da gerekli önlemleri SPK ile beraber aldık. Bu da önemli hususlardan bir tanesi. Vatandaşımız gayrimenkul sertifikası ile konuta erişmek için yeni bir enstrümana ulaşmış oluyor."