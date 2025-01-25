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Haberler Galeri Konut kredisinde faiz oranları aylar sonra düşüşe geçti! İşte 2 milyon TL'nin aylık ödeme tablosu
Giriş Tarihi: 25.01.2025 17:51 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 18:23

Konut kredisinde faiz oranları aylar sonra düşüşe geçti! İşte 2 milyon TL'nin aylık ödeme tablosu

Ev almak isteyen milyonlarca vatandaş için güzel habere geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı başında faiz oranlarını 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine çekti. Karar sonrası konut kredisi faizlerinde de düşüşler yaşandı. Konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak isteyenler için, 2025 yılı Ocak itibarıyla 120 ay vadeli 2 milyon TL'lik kredinin aylık ödemeleri ve toplam geri ödeme tutarları netleşti. Öte yandan ilk kez ev alacaklar dikkat! Düşük faizli kredi kampanyası hayata geçiriliyor. Açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesiyle birlikte birçok yeni proje hayata geçirilirken, düşük faizli konut kredisi düzenlemesi de bu projelerin başında geliyor. İşte ev almak isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar...

Konut kredisinde faiz oranları aylar sonra düşüşe geçti! İşte 2 milyon TL’nin aylık ödeme tablosu

Konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak isteyenler için, 2025 yılı Ocak itibarıyla 120 ay vadeli 2 milyon TL'lik kredinin aylık ödemeleri ve toplam geri ödeme tutarları netleşti. 120 ay (10 yıl) vadeli kredilerde faiz oranları bankalara göre değişiklik gösteriyor.

Konut kredisinde faiz oranları aylar sonra düşüşe geçti! İşte 2 milyon TL’nin aylık ödeme tablosu

120 AY VADELİ 2 MİLYON TL KONUT KREDİSİ ÖRNEK HESAPLAMA
Örnek olarak, 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisi çeken bir kişi, en düşük faiz oranı olan yüzde 2,79 ile kredi kullanırsa, aylık taksit ödemesi 57 bin 932 TL, yıllık maliyet oranı ise yüzde 39,72 olacaktır. Bu durumda, kredinin toplam geri ödeme tutarı 6 milyon 974 bin 417 TL'ye denk geliyor.

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Konut kredisinde faiz oranları aylar sonra düşüşe geçti! İşte 2 milyon TL’nin aylık ödeme tablosu

Bankaların sunduğu faiz oranları ise farklılık gösteriyor.

BANKA BANKA KONUT KREDİSİ TAKSİTLERİ VE TOPLAM ÖDEMELER
AKBANK

Faiz Oranı: yüzde 2,85
Aylık Taksit: 59.025 TL
Toplam Ödeme: 7.107.415 TL

Konut kredisinde faiz oranları aylar sonra düşüşe geçti! İşte 2 milyon TL’nin aylık ödeme tablosu

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 57.932 TL
Toplam Ödeme: 6.974.417 TL

Konut kredisinde faiz oranları aylar sonra düşüşe geçti! İşte 2 milyon TL’nin aylık ödeme tablosu

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %2,84
Aylık Taksit: 58.843 TL
Toplam Ödeme: 7.082.472 TL

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