Giriş Tarihi: 25.01.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
18:23
Konut kredisinde faiz oranları aylar sonra düşüşe geçti! İşte 2 milyon TL'nin aylık ödeme tablosu
Ev almak isteyen milyonlarca vatandaş için güzel habere geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı başında faiz oranlarını 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine çekti. Karar sonrası konut kredisi faizlerinde de düşüşler yaşandı. Konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak isteyenler için, 2025 yılı Ocak itibarıyla 120 ay vadeli 2 milyon TL'lik kredinin aylık ödemeleri ve toplam geri ödeme tutarları netleşti. Öte yandan ilk kez ev alacaklar dikkat! Düşük faizli kredi kampanyası hayata geçiriliyor. Açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesiyle birlikte birçok yeni proje hayata geçirilirken, düşük faizli konut kredisi düzenlemesi de bu projelerin başında geliyor. İşte ev almak isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar...