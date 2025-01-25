Konut kredisinde faiz oranları aylar sonra düşüşe geçti! İşte 2 milyon TL’nin aylık ödeme tablosu

120 AY VADELİ 2 MİLYON TL KONUT KREDİSİ ÖRNEK HESAPLAMA

Örnek olarak, 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisi çeken bir kişi, en düşük faiz oranı olan yüzde 2,79 ile kredi kullanırsa, aylık taksit ödemesi 57 bin 932 TL, yıllık maliyet oranı ise yüzde 39,72 olacaktır. Bu durumda, kredinin toplam geri ödeme tutarı 6 milyon 974 bin 417 TL'ye denk geliyor.