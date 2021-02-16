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sahipleri dikkat! İşte konut satışından en fazla kazandıran iller

Türkiye'de rakamlarına göre en fazla kazandıran iller hangileri oldu? Son bilgilere göre 2 milyon 678 bin adet gayrimenkulun el değiştirdiği Türkiye'de 502 milyar liralık satış gerçekleşti. Özellikle bazı illerimizde satış rakamları çok büyük rakamlara ulaştı. Türkiye genelinde, gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) başına beyan edilen ortalama tapu değerinin en yüksek olduğu il 413 bin lirayla İstanbul olurken, onu sürpriz sayılabilecek bir il takip etti. Peki konut satışından en fazla kazanan illerimiz hangileri oldu? İşte Türkiye'nin konut satış rakamlarında ortaya çıkan tablo!

Giriş Tarihi: 16.02.2021 13:32 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 10:05
Konut sahipleri dikkat! İşte konut satışından en fazla kazandıran iller

Türkiye genelinde, gayrimenkul (, iş yeri, arsa, tarla) başına beyan edilen ortalama tapu değerinin en yüksek olduğu il 413 bin lirayla İstanbul olurken, onu 304,6 bin lirayla Muğla, 239,5 bin lirayla İzmir takip etti.

Konut sahipleri dikkat! İşte konut satışından en fazla kazandıran iller

İSTANBUL BİRİNCİ MUĞLA İKİNCİ!

Derlenen bilgilere göre, geçen yıl ülke genelinde 2 milyon 678 bin adet gayrimenkul (, iş yeri, arsa, tarla) el değiştirirken, bu satışlarda 502 milyar liralık değer ibraz edildi. Tapu başına beyan edilen ortalama değer 187,5 bin lira olarak gerçekleşti.

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Konut sahipleri dikkat! İşte konut satışından en fazla kazandıran iller

Yıl genelinde ortalama tapu değerinin en yüksek gerçekleştiği ile 413 bin lirayla İstanbul oldu. Geçen yıl bu kentte 382 bin 458 adet gayrimenkul satılırken, bu satışlarda toplam 157 milyar 953 milyon liralık değer ibraz edildi.

Konut sahipleri dikkat! İşte konut satışından en fazla kazandıran iller

İstanbul'u 304,6 bin lirayla Muğla, 239,5 bin lirayla İzmir, 218 bin lirayla Ankara takip etti. Muğla'da 46 bin 142 adet, İzmir'de 144 bin 463 adet, Ankara'da ise 215 bin 589 adet gayrimenkul satışı gerçekleşti.

Konut sahipleri dikkat! İşte konut satışından en fazla kazandıran iller

Ortalama tapu değeri olan 187,5 bin liranın üzerinde kalan diğer iller ise 194,6 bin lirayla Kocaeli, 194,1 bin lirayla Bursa oldu. Antalya ise 187,2 bin lirayla ortalamaya çok yakın gerçekleşti.

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