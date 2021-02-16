Konut sahipleri dikkat! İşte konut satışından en fazla kazandıran iller

Türkiye'de konut satış rakamlarına göre en fazla kazandıran iller hangileri oldu? Son bilgilere göre 2 milyon 678 bin adet gayrimenkulun el değiştirdiği Türkiye'de 502 milyar liralık satış gerçekleşti. Özellikle bazı illerimizde satış rakamları çok büyük rakamlara ulaştı. Türkiye genelinde, gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) başına beyan edilen ortalama tapu değerinin en yüksek olduğu il 413 bin lirayla İstanbul olurken, onu sürpriz sayılabilecek bir il takip etti. Peki konut satışından en fazla kazanan illerimiz hangileri oldu? İşte Türkiye'nin konut satış rakamlarında ortaya çıkan tablo!