Giriş Tarihi: 17.05.2025 07:48
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
07:49
Konut satışları tam gaz: Tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı
Konuta vatandaşın talebi hız kesmiyor, satışta artış serisi sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülke genelinde konut satışları nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56.6 artarak 118 bin 359 oldu. Böylece geçen yıl temmuzda başlayan artış serisinde 10'uncu aya girilirken, yılın en yüksek aylık satışı gerçekleşti. Konut satışları ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27.9 oranında artarak 454 bin 145 olarak gerçekleşti. Yılın 4 ayında 454 bin 145 konut satılarak, tüm zamanların en yüksek ocak-nisan satış rakamına ulaşıldı.