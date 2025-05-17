Konut satışları tam gaz: Tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı

Faizlerdeki artışın etkisiyle kredili alımın payı bir önceki ya göre düşüş gösterdi. Peşin ve senet gibi diğer konut satışları ise yüzde 4.3 artarak 100 bin 894 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85.2 olarak açıklandı.