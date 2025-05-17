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Haberler Galeri Konut satışları tam gaz: Tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı
Giriş Tarihi: 17.05.2025 07:48 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 07:49

Konut satışları tam gaz: Tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı

Konuta vatandaşın talebi hız kesmiyor, satışta artış serisi sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülke genelinde konut satışları nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56.6 artarak 118 bin 359 oldu. Böylece geçen yıl temmuzda başlayan artış serisinde 10'uncu aya girilirken, yılın en yüksek aylık satışı gerçekleşti. Konut satışları ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27.9 oranında artarak 454 bin 145 olarak gerçekleşti. Yılın 4 ayında 454 bin 145 konut satılarak, tüm zamanların en yüksek ocak-nisan satış rakamına ulaşıldı.

Konut satışları tam gaz: Tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı

Banka kredili konut satışları nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 147 artarak 17 bin 465 oldu. Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 14.8 olarak gerçekleşti.

Konut satışları tam gaz: Tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı

Faizlerdeki artışın etkisiyle kredili alımın payı bir önceki ya göre düşüş gösterdi. Peşin ve senet gibi diğer konut satışları ise yüzde 4.3 artarak 100 bin 894 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85.2 olarak açıklandı.

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Konut satışları tam gaz: Tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı

İKİNCİ EL ÖNDE

Satışlarda ikinci el ağırlığını korumaya devam etti. Geçen ay sıfır konut satışı yüzde 43.8 artarak 34 bin 633 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 29.3 olarak hesaplandı.

Konut satışları tam gaz: Tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı

İlk el konut satışları 4 aylık dönemde ise bir önceki yıla göre yüzde 19.7 artarak 134 bin 509 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışı da yüzde 62.6 artarak 83 bin 726 oldu ve payı yüzde 70.7'ye çıktı.

Konut satışları tam gaz: Tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı

İkinci el konut satışları 4 ayda 319 bin 636 olarak gerçekleşti.