Köy evlerini gören hayran kalıyor! Bakan Kurum o görüntüleri paylaştı: Geceleri dahi iş makinelerinin sesleri geliyordu...

"BİZ DEPREM ŞOKUNU ATLATMAYA ÇALIŞIRKEN TEMELLERİMİZ ATILDI"

Anahtarlarını depremden 1 yıl sonra 6 Şubat'ta aldıklarını anlatan Süheyla Doğru ise "Biz deprem şokunu atlatmaya çalışırken temellerimiz atıldı. Çok kısa bir süre, bir buçuk iki ay gibi bir sürede yapıldı. Zaten öyle olmasa bir yılda mümkün değil. Bu kadar evin teslim olması yapılması yani her şeyiyle dört dörtlük yapılıp bizlere teslim edilmesi, çevre düzeni de dahil parkesiydi, yoluydu, elektriğiydi, suyuydu, her şeyiyle beraber çok güzel bir şekilde teslim edildi bize. Diyorlar ki ya olmazsa ama hep lafta kalır falan hayır diyordum ben. Olur, çünkü yani bu kadar acıyı devletimizin çok çabuk bir şekilde saracağına inanıyordum. Temellerini gördükten sonra sağlamlığına inanıyorsun zaten" diye konuştu.