Giriş Tarihi: 17.04.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
12:38
Köy evlerini gören hayran kalıyor! Bakan Kurum o görüntüleri paylaştı: Geceleri dahi iş makinelerinin sesleri geliyordu...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin ardından çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ın Kadıoğluçiftliği Mahallesi'nde depremin ardından inşa edilen köy evlerini paylaşarak, "Köy evlerimizi gören hayran kalıyor. Tek katlı, sağlam, konforlu, yöresel mimariyle uyumlu" dedi.