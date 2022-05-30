Kredi faiz oranları 2022 Mayıs listesi: Akbank, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları düşecek mi?

Enflasyon, merkez bankası faiz kararı ve daha birçok ekonomik gelişmeden etkilenen kredi faiz oranları güncel liste her gün gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Her bankanın kendi özelinde vade, geri ödeme ve faiz oranı değişirken en çok araştırılanlar arasında kamu bankaları olan Akbank, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları merak ediliyor. Peki, 2022 kredi faiz oranları düşecek mi, ne olur? İşte bankalardan son oranlar…