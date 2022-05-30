Kredi faiz oranları 2022 Mayıs listesi: Akbank, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları düşecek mi?

Banka kredi faiz oranları binlerce vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. İhtiyaç, taşıt ve konut kredileri ile acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler bankalar özelinde değişen oranları, geri ödemeleri ve vade zamanlarını takip ediyor. Bu noktada Akbank, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası gibi kamu bankaları başta olmak üzere özel bankalarda da en uygun kredi veren bankalar arayışına çıkıldı. Peki, kredi faiz oranları düşecek mi, ne kadar oldu? İşte 30 Mayıs güncel kredi faiz oranları 2022…