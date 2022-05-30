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Haberler Galeri Kredi faiz oranları 2022 Mayıs listesi: Akbank, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları düşecek mi?
Giriş Tarihi: 30.05.2022 10:56 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 10:58

Kredi faiz oranları 2022 Mayıs listesi: Akbank, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları düşecek mi?

Banka kredi faiz oranları binlerce vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. İhtiyaç, taşıt ve konut kredileri ile acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler bankalar özelinde değişen oranları, geri ödemeleri ve vade zamanlarını takip ediyor. Bu noktada Akbank, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası gibi kamu bankaları başta olmak üzere özel bankalarda da en uygun kredi veren bankalar arayışına çıkıldı. Peki, kredi faiz oranları düşecek mi, ne kadar oldu? İşte 30 Mayıs güncel kredi faiz oranları 2022…

Kredi faiz oranları 2022 Mayıs listesi: Akbank, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları düşecek mi?

Enflasyon, merkez bankası faiz kararı ve daha birçok ekonomik gelişmeden etkilenen kredi faiz oranları güncel liste her gün gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Her bankanın kendi özelinde vade, geri ödeme ve faiz oranı değişirken en çok araştırılanlar arasında kamu bankaları olan Akbank, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları merak ediliyor. Peki, 2022 kredi faiz oranları düşecek mi, ne olur? İşte bankalardan son oranlar…

Kredi faiz oranları 2022 Mayıs listesi: Akbank, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları düşecek mi?

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İHTİYAÇ KREDİSİ 1.71

TAŞIT KREDİSİ: sıfır araç için 1.59, 2. el için 1.61

KONUT KREDİSİ 1.2

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Kredi faiz oranları 2022 Mayıs listesi: Akbank, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları düşecek mi?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

KONUT KREDİSİ 1.29

TAŞIT KREDİSİ 1.59

TÜKETİCİ KREDİSİ 1.79

Kredi faiz oranları 2022 Mayıs listesi: Akbank, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları düşecek mi?

AKBANK FAİZ ORANLARI

İHTİYAÇ KREDİSİ 1.97

TAŞIT KREDİSİ 1.79

KONUT KREDİSİ 1.92

Kredi faiz oranları 2022 Mayıs listesi: Akbank, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları düşecek mi?

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

İHTİYAÇ KREDİSİ 2.18

TAŞIT KREDİSİ 1.85

KONUT KREDİSİ 1.95

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