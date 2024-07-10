KREDİ FAİZ ORANLARI 2024 | Bankaların 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları güncel listesi

Bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları dönem dönem değişkenlik gösteriyor. Çeşitli sebeplerden ihtiyaçlarını karşılamak isteyen, ev veya araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, en uygun kredi veren bankalar listesi araştırmasını yapıyor. Sizler için, Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları tablosunu hazırladık.