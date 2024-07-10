Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri KREDİ FAİZ ORANLARI 2024 | Bankaların 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları güncel listesi
Giriş Tarihi: 10.07.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 10:58

KREDİ FAİZ ORANLARI 2024 | Bankaların 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları güncel listesi

Bankaların güncel kredi faiz oranları 2024 ile ilgili yeni gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere bankaların ihtiyaç kredisi, taşıt ve konut kredisi faiz oranları değişkenlik gösteriyor. Ev veya araç sahibi olmak isteyenler uzun vadeli ve düşük faizli kredilere yönelirken, daha düşük miktarda borcu olanlar ihtiyaç kredisine başvuruyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte; Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası 50 bin, 100 bin, 200 bin TL taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları hesaplama tablosu…

KREDİ FAİZ ORANLARI 2024 | Bankaların 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları güncel listesi

Bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları dönem dönem değişkenlik gösteriyor. Çeşitli sebeplerden ihtiyaçlarını karşılamak isteyen, ev veya araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, en uygun kredi veren bankalar listesi araştırmasını yapıyor. Sizler için, Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları tablosunu hazırladık.

KREDİ FAİZ ORANLARI 2024 | Bankaların 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları güncel listesi

ZiRAAT BANKASI KREDİ FAiZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 4,54

Taşıt kredisi: 5,34

Konut kredisi: 3,49

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KREDİ FAİZ ORANLARI 2024 | Bankaların 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları güncel listesi

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Hızlı kredi: 5,25

Taşıt kredisi (0 km) : 4,95

Konut kredisi

500 bin TL'ye kadar: 3.99

500 bin - 1 milyon TL arası: 4,19

KREDİ FAİZ ORANLARI 2024 | Bankaların 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları güncel listesi

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 4,47

Taşıt kredisi: 4,55

Konut kredisi: 1 milyon TL'ye kadar 3,05

KREDİ FAİZ ORANLARI 2024 | Bankaların 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları güncel listesi

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 200 bin TL – 12 Ay: 4,70

Taşıt kredisi: 5,2

Konut kredisi: 3,05

SON DAKİKA