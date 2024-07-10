Giriş Tarihi: 10.07.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
10:58
KREDİ FAİZ ORANLARI 2024 | Bankaların 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları güncel listesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 2024 ile ilgili yeni gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere bankaların ihtiyaç kredisi, taşıt ve konut kredisi faiz oranları değişkenlik gösteriyor. Ev veya araç sahibi olmak isteyenler uzun vadeli ve düşük faizli kredilere yönelirken, daha düşük miktarda borcu olanlar ihtiyaç kredisine başvuruyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte; Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası 50 bin, 100 bin, 200 bin TL taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları hesaplama tablosu…