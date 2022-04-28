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Haberler Galeri KREDİ İHTİYACI OLANLAR DİKKAT | 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ve 200.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarında düşük faizli kredi seçenekleri
Giriş Tarihi: 28.04.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 12:09

KREDİ İHTİYACI OLANLAR DİKKAT | 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ve 200.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarında düşük faizli kredi seçenekleri

Bankaların kredi paketlerine olan ilgi son dönemde artış gösteriyor. Kredi faiz oranları, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi dâhil olmak üzere pek çok bankada değişkenlik gösteriyor. Araç-ev sahibi olmak isteyen kişiler, taşıt ve konut kredisine odaklanırken, bireysel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler daha az miktarda olan ihtiyaç kredisine talep gösteriyor. 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ve 200.000 TL'de değişkenlik gösteren krediler için 24 ila 120 ay arasında vadeli seçenekler bulunuyor. İşte bankaların düşük faiz oranları kredi seçenekleri;

KREDİ İHTİYACI OLANLAR DİKKAT | 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ve 200.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarında düşük faizli kredi seçenekleri

Kredi çekecek olan vatandaşlar dikkat! Bankaların kredi faiz oranları sık sık değişkenlik gösteriyor. İhtiyaç kredileri genelde daha düşük miktarda tercih edilirken taşıt ve konut kredileri daha yüksek miktarlarda alınarak vadeleri ve geri ödemeleri belirleniyor. İşte 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ve 200.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarında düşük faizli kredi seçenekleri

BANKALARIN GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

İşte banka banka ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ve vadeleri;

KREDİ İHTİYACI OLANLAR DİKKAT | 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ve 200.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarında düşük faizli kredi seçenekleri

AKBANK

Akbank İhtiyaç Kredisi

50.000 TL

24 Ay - Faiz Oranı %2,02 – 66.553,33 TL geri ödeme

36 Ay - Faiz Oranı %2,00 - 75.234,58 TL geri ödeme

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KREDİ İHTİYACI OLANLAR DİKKAT | 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ve 200.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarında düşük faizli kredi seçenekleri

Akbank Taşıt Kredisi

100.000 TL

24 Ay – Faiz Oranı %1,79 – 129.027,98 TL geri ödeme

48 Ay – Faiz Oranı %1,79 – 161.238,74 TL geri ödeme

(400.000 TL'ye kadar olan araçlar için geçerli)

KREDİ İHTİYACI OLANLAR DİKKAT | 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ve 200.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarında düşük faizli kredi seçenekleri

150.000 TL

24 Ay – Faiz Oranı %1,79 – 193.541,96 TL geri ödeme

(1.200.000 TL'ye kadar olan araçlar için geçerli)

36 Ay – Faiz Oranı %1,79– 216.925,51 TL geri ödeme

(400.000 TL'ye kadar olan araçlar için geçerli)

KREDİ İHTİYACI OLANLAR DİKKAT | 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ve 200.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarında düşük faizli kredi seçenekleri

200.000 TL

24 Ay – Faiz Oranı %1,79 – 258.055,95 TL geri ödeme

(1.200.000 TL'ye kadar olan araçlar için geçerli)

36 Ay – Faiz Oranı %1,79 – 289.234,02 TL geri ödeme

(400.000 TL'ye kadar olan araçlar için geçerli)

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