Giriş Tarihi: 28.04.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 12:09

KREDİ İHTİYACI OLANLAR DİKKAT | 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ve 200.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarında düşük faizli kredi seçenekleri

Bankaların kredi paketlerine olan ilgi son dönemde artış gösteriyor. Kredi faiz oranları, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi dâhil olmak üzere pek çok bankada değişkenlik gösteriyor. Araç-ev sahibi olmak isteyen kişiler, taşıt ve konut kredisine odaklanırken, bireysel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler daha az miktarda olan ihtiyaç kredisine talep gösteriyor. 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ve 200.000 TL'de değişkenlik gösteren krediler için 24 ila 120 ay arasında vadeli seçenekler bulunuyor. İşte bankaların düşük faiz oranları kredi seçenekleri;