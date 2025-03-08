Giriş Tarihi: 08.03.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025
09:32
Kuryeler için yeni dönem başladı! Bakan Uraloğlu detayları açıkladı: Posta sektörüne dahil edildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, internet sitesi, mobil site veya uygulamalar üzerinden sunulan hızlı gönderi hizmetlerine yönelik yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, dijital ortamlar üzerinden sunulan kurye hizmetlerine yönelik düzenlemenin tüketici memnuniyeti ve hizmet kalitesini artırmayı amaçladığını vurgulayarak "Kuryelerin çalışma saatlerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilmesi zorunluluğu sayesinde mevzuata aykırı çalışma saatleri ve buna bağlı olumsuzlukların önüne geçeceğiz." dedi.