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Haberler Galeri Kuryeler için yeni dönem başladı! Bakan Uraloğlu detayları açıkladı: Posta sektörüne dahil edildi
Giriş Tarihi: 08.03.2025 09:32 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 09:32

Kuryeler için yeni dönem başladı! Bakan Uraloğlu detayları açıkladı: Posta sektörüne dahil edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, internet sitesi, mobil site veya uygulamalar üzerinden sunulan hızlı gönderi hizmetlerine yönelik yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, dijital ortamlar üzerinden sunulan kurye hizmetlerine yönelik düzenlemenin tüketici memnuniyeti ve hizmet kalitesini artırmayı amaçladığını vurgulayarak "Kuryelerin çalışma saatlerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilmesi zorunluluğu sayesinde mevzuata aykırı çalışma saatleri ve buna bağlı olumsuzlukların önüne geçeceğiz." dedi.

Kuryeler için yeni dönem başladı! Bakan Uraloğlu detayları açıkladı: Posta sektörüne dahil edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Dijital platformlar üzerinden hızlı teslimat hizmeti sunan şirketler posta sektörü kapsamına alındı. Platforma bağlı posta hizmeti tanımı yapılarak, hizmet sunanlara yönelik yetkilendirme şartları belirlendi ve mevcut yetkilendirme şartları güncellendi." dedi.

Kuryeler için yeni dönem başladı! Bakan Uraloğlu detayları açıkladı: Posta sektörüne dahil edildi

Pandemi döneminde bir zorunluluk haline gelen ve büyüyerek sektörleşen dijital ortamlar üzerinden sunulan kurye hizmetlerine yönelik düzenlemenin tüketici memnuniyeti ve hizmet kalitesini artırmayı amaçladığını belirten Bakan Uraloğlu, "Bu hizmetler başlangıçta temel gıda ürünlerinin taşınması ile başladı ancak giderek genişledi. Sektördeki büyümenin ani olması konuya ilişkin bir düzenleme yapılması ihtiyacını doğurdu." ifadelerini kullandı.

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Kuryeler için yeni dönem başladı! Bakan Uraloğlu detayları açıkladı: Posta sektörüne dahil edildi

GÖNDERİ GÜVENLİĞİ GÜVENCE ALTINA ALINACAK

Bakan Uraloğlu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de benzer hizmetlerin posta sektörü kapsamında değerlendirildiğine dikkat çekerek, "AB örneklerinde olduğu gibi, bu hizmetleri posta sektörü kapsamına alarak yetkilendirme ve denetim şartlarını belirledik. Böylece hizmet kalitesi, tüketici memnuniyeti ve gönderi güvenliği gibi hususları güvence altına alacağız." dedi.

Kuryeler için yeni dönem başladı! Bakan Uraloğlu detayları açıkladı: Posta sektörüne dahil edildi

DENETİM VE ŞİKAYET YÖNETİMİ

Yeni düzenleme ile söz konusu hizmeti sunan şirketlerin, hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyeti başta olmak üzere denetim altına alınacağını belirten Uraloğlu, "Bu alanda daha önce herhangi bir kurum tarafından denetim yapılmıyordu. Şikayetlerin ele alınmasında ciddi problemler yaşanıyordu. Şimdi ise yetkilendirme ve denetim şartları sayesinde tüketici şikayetlerinin azalmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Kuryeler için yeni dönem başladı! Bakan Uraloğlu detayları açıkladı: Posta sektörüne dahil edildi

ÇALIŞMA SAATLERİNE DÜZENLEME

Bakan Uraloğlu, yeni düzenlemenin çevresel sürdürülebilirlik kapsamında da önemli yenilikler getirdiğini belirterek, "Negatif dışsallıkların en aza indirilmesi için yükümlülükler getiriyoruz. Ayrıca, kuryelerin çalışma saatlerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilmesi zorunluluğu sayesinde mevzuata aykırı çalışma saatleri ve buna bağlı olumsuzlukların önüne geçeceğiz." diye konuştu.