Makro-ihtiyati tedbirler sonuç verdi! Reel sektörün borç yükü azalıyor

Makro-ihtiyati tedbirlerle reel sektörde borç yükünün azaldığını söyleyen Sabah Gazetesi Yazarı Nurullah Gür, reel sektörün net döviz açık pozisyonunda da kayda değer bir düşüş yaşandığını aktardı. Bu gelişmelerin makro istikrar açısından oldukça değerli olduğunu söyleyen Gür, "Borcunu ve döviz açığını düzgün yönetemeyen bir reel sektör, istihdamdan büyümeye, rezervlerden döviz kuruna kadar farklı kanallar üzerinden makro ekonomi için riskler doğurur." dedi. Çin menşeli araçlara getirilen ek vergiler konusuna da değinen Gür, köşesinde Almanya'nın önde gelen araştırma merkezlerinden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün (IfW) konuyla ilgili araştırmasını ele aldı.