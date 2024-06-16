Giriş Tarihi: 16.06.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
09:57
Makro-ihtiyati tedbirler sonuç verdi! Reel sektörün borç yükü azalıyor
Bugünkü köşesinde 2018-2023 döneminde reel sektörün dönüşümünü kaleme alan Sabah Gazetesi Yazarı Nurullah Gür, mali göstergeler açısından reel sektörün 2018'e kıyasla daha güçlü bir konumda olduğunu belirtti. Çin menşeli elektrikli araçlara yönelik getirilen ek gümrük vergisi konusuna da değinen Gür, yüzde 20 ilave gümrük vergisi senaryosunda, AB ülkelerinin Türkiye'den 141 milyon dolar değerinde daha fazla elektrikli araç ithal edilebileceğinin hesaplandığını yazdı.