Giriş Tarihi: 14.03.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025
10:17
Maliye sahaya indi! Bakanlık duyurdu: Konutlarda yoklama başladı
Kayıt dışı ekonomiyle mücadele aralıksız sürüyor. Başkanlık, 2024 yılında kira geliri elde edip beyanname vermesi gereken mükelleflerin tespiti amacıyla yaklaşık 1,5 milyon konutu analize tabi tutarak, 425 bin konutta fiili yoklama yaptı. Bu kapsamda 376 bin yeni mükellefin beyanname vermesi sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kazançların doğru beyan edilmesi, vergi adaletinin sağlanması açısından da önem taşıyor. Mükelleflerimizden vergiye uyum konusunda azami hassasiyet bekliyoruz." dedi.