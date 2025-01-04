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Haberler Galeri Marmara'daki 7 belediyeye müsilaj uyarısı! "Bir an önce hayata geçirin"
Giriş Tarihi: 04.01.2025 11:48 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 11:48

Marmara'daki 7 belediyeye müsilaj uyarısı! "Bir an önce hayata geçirin"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'ne kıyısı olan İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ büyükşehir belediyeleri ile Yalova ve Çanakkale belediyelerine Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu'nda öne çıkan başlıklar üzerine uyarı yazısı gönderdi. Bakanlık, Marmara Denizi'nin kirlilik yükünü azaltacak en önemli etken olan ve 22 maddelik eylem planında yer almasına rağmen belediyelerin kurmadıkları ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini bir an önce hayata geçirmeleri gerektiğini hatırlattı.

Marmara’daki 7 belediyeye müsilaj uyarısı! Bir an önce hayata geçirin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'ne kıyısı olan İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ büyükşehir belediyeleri ile Yalova ve Çanakkale belediyelerine Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu'nda öne çıkan başlıklar üzerine uyarı yazısı gönderdi.

Marmara’daki 7 belediyeye müsilaj uyarısı! Bir an önce hayata geçirin

"BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇİRİN"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'ndeki 7 belediyeye gönderdiği yazıda, denizin kirlilik yükünü azaltacak en önemli etken olan ve 22 maddelik eylem planında yer almasına rağmen belediyelerin kurmadıkları ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini bir an önce hayata geçirmeleri gerektiğini hatırlattı.

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Marmara’daki 7 belediyeye müsilaj uyarısı! Bir an önce hayata geçirin

MÜSİLAJIN EN ÖNEMLİ SEBEPLERİNDEN BİRİ AZOT VE FOSFOR KİRLİLİĞİ

Eylem planında müsilajın en önemli sebeplerinden birinin noktasal kaynaklı azot ve fosfor kirliliği olduğu belirtildi. 5. maddede Marmara Denizi Hidrolojik Havzası'nda yer alan atık su arıtma tesislerinin tamamının ileri arıtmaya dönüştürülmesi ile ilgili talimat verildi. Bakanlık genelgesi ile havzada deşarj standartlarında kısıtlamalar yapıldı.

Marmara’daki 7 belediyeye müsilaj uyarısı! Bir an önce hayata geçirin

3 YIL İÇİNDE İLERİ BİYOLOJİ ARITMA TESİSİ KURMA ZORUNLULUĞU

Belediyeler kentsel atık su arıtma tesislerinin azot ve fosfor giderimini sağlamaları için uyarıldı. Ayrıca, 2872 sayılı Çevre Kanunu'na 10 Haziran 2022 tarihinde ilave edilen madde ile de 7 ilde ileri atık su arıtma tesisi olmayan belediyelerden, 6 ay içinde iş termin planlarını hazırlayıp Bakanlığa sunmaları istendi. 3 yıl içinde bu ileri atık su arıtma tesislerinin kurulup işletmeye alınması zorunluluğu getirildi. Aynı madde ile belediyelerin atık su gelirinin yarısını bu tesisleri kurmak için kullanmaları zorunlu tutuldu. Ayrılan bu gelirlerin belirtilen amaç dışında kullanılamayacağı da hüküm altına alındı.

Marmara’daki 7 belediyeye müsilaj uyarısı! Bir an önce hayata geçirin

BAKANLIK SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLDU

Bakanlık Marmara Denizi'nde müsilaj afetinin tekrarlanmaması için süreci takip edip, 27 Haziran 2024'te Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun 4. Toplantısı'nı gerçekleştirdi. 1 ay içerisinde ilgili belediyelerin atık su arıtma tesislerinin ileri biyolojik atık su arıtma tesislerine dönüşümü ile ilgili yer tahsisi, imar planı, finans vb. sorunların giderilmesi için sürecin devam ettirilmesi ve sonucun yine Bakanlığa bildirilmesi istendi. 14 Ağustos 2024'te ise önce İstanbul, ardından 23 Aralık 2024'te de Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale değerlendirme toplantıları yapıldı.

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