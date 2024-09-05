MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: BRENT 16 ayın dibini gördü! Araç sahiplerini sevindirecek haber geldi! 2 TL’ye yakın indirim...

AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN BEKLENEN HABER GELDİ

Brent petroldeki hızlı düşüşlerin ne zaman akaryakıt fiyatları tarafına yansıyacağı merak ediliyordu. BRENT, son 16 ayın dibini görürken CİTİ'nin 60 dolarlık petrol tahmini de gündem oldu. Söz konusu gelişmelerin ardından benzin fiyatı için araç sahiplerini sevindirecek bir haber geldi. Habere göre yakın zamanda benzine indirim gelecek. Peki indirim tutarı ne kadar olacak? Benzin ve motorin fiyatları üzerinde etkili olan BRENT neleri fiyatlıyor? İşte indirim sonrası benzin fiyatı listesiyle birlikte merak edilenler...