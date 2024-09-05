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Haberler Galeri MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: BRENT 16 ayın dibini gördü! Araç sahiplerini sevindirecek haber geldi! 2 TL'ye yakın indirim...
Giriş Tarihi: 05.09.2024 13:46 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 13:46

MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: BRENT 16 ayın dibini gördü! Araç sahiplerini sevindirecek haber geldi! 2 TL'ye yakın indirim...

Son dakika haberi: Benzin ve motorin fiyatları üzerinde belirleyici olan BRENT'in 16 ayın dibini görmesiyle araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Sektör temsilcilerinden gelen habere göre benzin fiyatı 2 TL'ye yakın düşecek. Peki indirim sonrası benzin fiyatı İstanbul, İzmir ve Ankara'da ne kadar olacak? 5 Eylül 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte detaylar..

MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: BRENT 16 ayın dibini gördü! Araç sahiplerini sevindirecek haber geldi! 2 TL’ye yakın indirim...

Son dakika haberleri: Mazot ve benzin fiyatı üzerinde etkili olan brent petrolün yaşadığı kayıplar akaryakıt fiyatları kanadına indirim olarak yansıdı. Sektör temsilcilerinden gelen habere göre benzine indirim gelecek. Peki indirim sonrası benzin fiyatı ne kadar olacak? Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? Merak edilenler yanıt buldu.

MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: BRENT 16 ayın dibini gördü! Araç sahiplerini sevindirecek haber geldi! 2 TL’ye yakın indirim...

AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN BEKLENEN HABER GELDİ

Brent petroldeki hızlı düşüşlerin ne zaman akaryakıt fiyatları tarafına yansıyacağı merak ediliyordu. BRENT, son 16 ayın dibini görürken CİTİ'nin 60 dolarlık petrol tahmini de gündem oldu. Söz konusu gelişmelerin ardından benzin fiyatı için araç sahiplerini sevindirecek bir haber geldi. Habere göre yakın zamanda benzine indirim gelecek. Peki indirim tutarı ne kadar olacak? Benzin ve motorin fiyatları üzerinde etkili olan BRENT neleri fiyatlıyor? İşte indirim sonrası benzin fiyatı listesiyle birlikte merak edilenler...

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MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: BRENT 16 ayın dibini gördü! Araç sahiplerini sevindirecek haber geldi! 2 TL’ye yakın indirim...

BENZİN VE MAZOT FİYATI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN BRENT ŞU AN NELERİ FİYATLIYOR?

OPEC+ grubunun ekim itibarıyla başlaması planlanan üretim artışını erteleyebileceği öngörüsü
Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü
ABD ekonomisinin beklenenden hızlı soğuyabileceği endişeleri
Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceği beklentisi

MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: BRENT 16 ayın dibini gördü! Araç sahiplerini sevindirecek haber geldi! 2 TL’ye yakın indirim...

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Benzin fiyatı için 1,83 TL indirim beklenirken, motorin fiyatları için herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Dün de LPG fiyatı için 1,30 TL zam gelmişti.

MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: BRENT 16 ayın dibini gördü! Araç sahiplerini sevindirecek haber geldi! 2 TL’ye yakın indirim...

İNDİRİM SONRASI BENZİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

İndirim sonrası benzin fiyatı İstanbul'da 41,48 TL, Ankara'da 41,79 TL, İzmir'de ise 42,24 TL olacak.

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