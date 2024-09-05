Giriş Tarihi: 05.09.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
13:46
MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: BRENT 16 ayın dibini gördü! Araç sahiplerini sevindirecek haber geldi! 2 TL'ye yakın indirim...
Son dakika haberi: Benzin ve motorin fiyatları üzerinde belirleyici olan BRENT'in 16 ayın dibini görmesiyle araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Sektör temsilcilerinden gelen habere göre benzin fiyatı 2 TL'ye yakın düşecek. Peki indirim sonrası benzin fiyatı İstanbul, İzmir ve Ankara'da ne kadar olacak? 5 Eylül 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte detaylar..