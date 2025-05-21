Giriş Tarihi: 21.05.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
10:10
MEMUR ALIMI 2025 SON DAKİKA: Mayıs ayında kamuya personel alımı devam ediyor! 1.246 personel alımı yapılacak...
Son dakika haberleri...Kamuya personel alımı Mayıs ayında da devam ediyor. Çok sayıda kamu kurumu ihtiyaçları doğrultusunda bünyesinde istihdam etmek üzere 1.246 personel alımı yapacağını duyurdu. Kamu ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kamu personel alımı ilanları içerisinde farklı kadrolar barındırıyor. Buna göre YÖK, SSB, TÜBİTAK, TPAO, SPK ve çok sayıda belediye ve kamu kurumları 1.246 personel alımı yapacak. Kamu personel alımı kapsamında mühendis, işçi, hemşire, destek personeli, zabıta, uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, sağlık personeli gibi çok farklı kadrolar yer alıyor. Peki hangi kurumlar personel alımı yapıyor? Memur alımı başvuru tarihleri ne? İşte merak edilen detaylar...