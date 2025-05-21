MEMUR ALIMI 2025 SON DAKİKA: Mayıs ayında kamuya personel alımı devam ediyor! 1.246 personel alımı yapılacak...

Son dakika haberleri...Mayıs ayında kamuya personel alımı devam ediyor. Buna göre 56 kamu kurumu 1.246 personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan kamu ilanları ise memur olmak isteyen milyonlarca aday için merak konusu oldu. İşte o merak edilen detaylar...