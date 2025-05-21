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Haberler Galeri MEMUR ALIMI 2025 SON DAKİKA: Mayıs ayında kamuya personel alımı devam ediyor! 1.246 personel alımı yapılacak...
Giriş Tarihi: 21.05.2025 10:07 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 10:10

MEMUR ALIMI 2025 SON DAKİKA: Mayıs ayında kamuya personel alımı devam ediyor! 1.246 personel alımı yapılacak...

Son dakika haberleri...Kamuya personel alımı Mayıs ayında da devam ediyor. Çok sayıda kamu kurumu ihtiyaçları doğrultusunda bünyesinde istihdam etmek üzere 1.246 personel alımı yapacağını duyurdu. Kamu ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kamu personel alımı ilanları içerisinde farklı kadrolar barındırıyor. Buna göre YÖK, SSB, TÜBİTAK, TPAO, SPK ve çok sayıda belediye ve kamu kurumları 1.246 personel alımı yapacak. Kamu personel alımı kapsamında mühendis, işçi, hemşire, destek personeli, zabıta, uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, sağlık personeli gibi çok farklı kadrolar yer alıyor. Peki hangi kurumlar personel alımı yapıyor? Memur alımı başvuru tarihleri ne? İşte merak edilen detaylar...

MEMUR ALIMI 2025 SON DAKİKA: Mayıs ayında kamuya personel alımı devam ediyor! 1.246 personel alımı yapılacak...

Son dakika haberleri...Mayıs ayında kamuya personel alımı devam ediyor. Buna göre 56 kamu kurumu 1.246 personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan kamu ilanları ise memur olmak isteyen milyonlarca aday için merak konusu oldu. İşte o merak edilen detaylar...

MEMUR ALIMI 2025 SON DAKİKA: Mayıs ayında kamuya personel alımı devam ediyor! 1.246 personel alımı yapılacak...

PERSONEL ALIMI İLANLARI:

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 178 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesinden istihdam edilmek üzere 178 sözleşmesi personel alımı yapacak.

Başvurular 29 Mayıs tarihinde sona erecek.

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MEMUR ALIMI 2025 SON DAKİKA: Mayıs ayında kamuya personel alımı devam ediyor! 1.246 personel alımı yapılacak...

ALTUNHİSAR BELEDİYESİ 1 ŞOFÖR ALACAK

Altunhisar Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 şoför alımı yapacak.

Başvurular 27 Haziran tarihinde sona erecek.

MEMUR ALIMI 2025 SON DAKİKA: Mayıs ayında kamuya personel alımı devam ediyor! 1.246 personel alımı yapılacak...

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 30 Mayıs tarihinde sona erecek.

MEMUR ALIMI 2025 SON DAKİKA: Mayıs ayında kamuya personel alımı devam ediyor! 1.246 personel alımı yapılacak...

HALIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 MEMUR ALACAK

Halıköy Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.

Başvurular 25 Haziran tarihinde başlayacak 27 Haziran tarihinde sona erecek.