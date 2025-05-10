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Haberler Galeri MEMUR ALIMI MAYIS SON DAKİKA: Kamuya binlerce personel alımı yapılacak! 42 kurum 19.844 personel alımı yapacak...
Giriş Tarihi: 10.05.2025 16:57 Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 16:57

MEMUR ALIMI MAYIS SON DAKİKA: Kamuya binlerce personel alımı yapılacak! 42 kurum 19.844 personel alımı yapacak...

Son dakika haberleri...Mayıs ayında kamuya personel alımı devam ediyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı dahil olmak üzere çok sayıda kurum, kamu personel alımı ilanı yayımladı. Buna göre içerisinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, SSB, YÖK, TÜİK ile çok sayıda belediye ve üniversitelerin yer aldığı 42 kamu kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 19.844 personel alımı gerçekleştirecek. Kamu personel alımı kapsamında; büro personeli, işçi, hemşire, destek personeli, zabıta, uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, sağlık personeli gibi çok farklı kadrolar istihdam edilecek. Peki personel alımı başvuru tarihleri ne? Hangi kurumlar memur alımı yapıyor? İşte merak edilen tüm detaylar...

MEMUR ALIMI MAYIS SON DAKİKA: Kamuya binlerce personel alımı yapılacak! 42 kurum 19.844 personel alımı yapacak...

Son dakika haberleri...Mayıs ayında kamuya binlerce personel alımı yapılacak. Yeni eklenen kamu ilanları ile birlikte kamuya 19.844 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kamu personel alımı ilanları, kamu kurumlarına farklı kadrolarda çok sayıda memur alımı yapılacağını gösteriyor.

MEMUR ALIMI MAYIS SON DAKİKA: Kamuya binlerce personel alımı yapılacak! 42 kurum 19.844 personel alımı yapacak...

Personel alımı ilanları:

YÖK 8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli bilişim personeli ve 3 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 16 Mayıs tarihinde sona erecek.

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MEMUR ALIMI MAYIS SON DAKİKA: Kamuya binlerce personel alımı yapılacak! 42 kurum 19.844 personel alımı yapacak...

SAĞLIK BAKANLIĞI 19022 PERSONEL ALACAK

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15342 sözleşmeli personel ile 3658 sürekli işçi alımı, 22 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.

Sürekli işçi alımı için başvurular 9 Mayısta, sözleşmeli personel alımı için başvurular 8 Mayısta, sözleşmeli bilişim personeli için başvurular ise 26 Mayıs tarihinde sona erecek.

MEMUR ALIMI MAYIS SON DAKİKA: Kamuya binlerce personel alımı yapılacak! 42 kurum 19.844 personel alımı yapacak...

AKSEKİ BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Akseki Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 18 Haziran tarihinde sona erecek.

MEMUR ALIMI MAYIS SON DAKİKA: Kamuya binlerce personel alımı yapılacak! 42 kurum 19.844 personel alımı yapacak...

SSB 5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 proje bazlı sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 23 Mayıs tarihinde sona erecek.