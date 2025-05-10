Giriş Tarihi: 10.05.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025
16:57
MEMUR ALIMI MAYIS SON DAKİKA: Kamuya binlerce personel alımı yapılacak! 42 kurum 19.844 personel alımı yapacak...
Son dakika haberleri...Mayıs ayında kamuya personel alımı devam ediyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı dahil olmak üzere çok sayıda kurum, kamu personel alımı ilanı yayımladı. Buna göre içerisinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, SSB, YÖK, TÜİK ile çok sayıda belediye ve üniversitelerin yer aldığı 42 kamu kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 19.844 personel alımı gerçekleştirecek. Kamu personel alımı kapsamında; büro personeli, işçi, hemşire, destek personeli, zabıta, uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, sağlık personeli gibi çok farklı kadrolar istihdam edilecek. Peki personel alımı başvuru tarihleri ne? Hangi kurumlar memur alımı yapıyor? İşte merak edilen tüm detaylar...