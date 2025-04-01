MEMUR ALIMI SON DAKİKA: Nisan ayında kamuya 3.249 personel alımı yapılacak! 54 kurum açıkladı: İşte detaylar...

Son dakika haberleri...Kamuya nisan ayında da personel alımı yapılacak. 54 kurum personel alımı yapacağını duyurdu. Memur olmak isteyen milyonlarca vatandaşın merakla beklediği kamu ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu personel alımı ilanlarına göre kamuya farklı kadrolarda çok sayıda personel alınacak. Bazı alımlarda KPSS şartı varken bazı alımlarda ise KPSS şartı aranmıyor. Peki hangi kurumlar memur alımı yapıyor? İşte personel alımı hakkında merak edilen tüm detaylar...