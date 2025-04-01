Giriş Tarihi: 01.04.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025
11:26
MEMUR ALIMI SON DAKİKA: Nisan ayında kamuya 3.249 personel alımı yapılacak! 54 kurum açıkladı: İşte detaylar...
Son dakika haberleri...Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği kamu personel alımı ilanları peş peşe geldi. Kurumlar bünyelerinde istihdam etmek üzere 3.249 personel alımı yapacaklarını duyurdu. Memur alımı ile ilgili kamu ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kamuya büro personeli, uzman yardımcısı, müfettiş, işçi, zabıta, itfaiye eri gibi farklı kadrolarda personel alımı yapılacak. Alım yapacak kurumlar arasında Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, YÖK, İTÜ, Kültür Turizm Bakanlığı gibi çok sayıda kurum ve belediyeler bulunuyor.