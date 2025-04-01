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Haberler Galeri MEMUR ALIMI SON DAKİKA: Nisan ayında kamuya 3.249 personel alımı yapılacak! 54 kurum açıkladı: İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.04.2025 11:22 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 11:26

MEMUR ALIMI SON DAKİKA: Nisan ayında kamuya 3.249 personel alımı yapılacak! 54 kurum açıkladı: İşte detaylar...

Son dakika haberleri...Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği kamu personel alımı ilanları peş peşe geldi. Kurumlar bünyelerinde istihdam etmek üzere 3.249 personel alımı yapacaklarını duyurdu. Memur alımı ile ilgili kamu ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kamuya büro personeli, uzman yardımcısı, müfettiş, işçi, zabıta, itfaiye eri gibi farklı kadrolarda personel alımı yapılacak. Alım yapacak kurumlar arasında Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, YÖK, İTÜ, Kültür Turizm Bakanlığı gibi çok sayıda kurum ve belediyeler bulunuyor.

MEMUR ALIMI SON DAKİKA: Nisan ayında kamuya 3.249 personel alımı yapılacak! 54 kurum açıkladı: İşte detaylar...

Son dakika haberleri...Kamuya nisan ayında da personel alımı yapılacak. 54 kurum personel alımı yapacağını duyurdu. Memur olmak isteyen milyonlarca vatandaşın merakla beklediği kamu ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu personel alımı ilanlarına göre kamuya farklı kadrolarda çok sayıda personel alınacak. Bazı alımlarda KPSS şartı varken bazı alımlarda ise KPSS şartı aranmıyor. Peki hangi kurumlar memur alımı yapıyor? İşte personel alımı hakkında merak edilen tüm detaylar...

MEMUR ALIMI SON DAKİKA: Nisan ayında kamuya 3.249 personel alımı yapılacak! 54 kurum açıkladı: İşte detaylar...

Personel alımı ilanları:

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 50 İTFAİYE ERİ ALACAK

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 50 itfaiye eri alımı yapacak.

Başvurular 5 Mayıs tarihinde başlayacak 9 Mayıs tarihinde sona erecek.

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MEMUR ALIMI SON DAKİKA: Nisan ayında kamuya 3.249 personel alımı yapılacak! 54 kurum açıkladı: İşte detaylar...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 25 MEMUR ALACAK

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 25 memur alımı yapacak.

Alımlar itfaiye eri kadrosunda gerçekleşecek.

Başvurular 28 Nisan tarihinde başlayacak 30 Nisan tarihinde sona erecek.

MEMUR ALIMI SON DAKİKA: Nisan ayında kamuya 3.249 personel alımı yapılacak! 54 kurum açıkladı: İşte detaylar...

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 139 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 139 personel alımı yapacak.

Alımlar; hemşire, sağlık teknikeri, diyetisyen, fizyoterapist kadrolarında gerçekleşecek.

Başvurular 19 Mart tarihinde başlayacak 2 Nisan tarihinde sona erecek.

MEMUR ALIMI SON DAKİKA: Nisan ayında kamuya 3.249 personel alımı yapılacak! 54 kurum açıkladı: İşte detaylar...

KARASU BELEDİYESİ 6 MEMUR ALACAK

Karasu Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 6 memur alımı yapacak.

Başvurular 28 Nisan tarihinde başlayacak 9 Mayıs tarihinde sona erecek.