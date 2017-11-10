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Haberler Galeri Memur anne baba yarım gün çalışıp tam maaş alacak
Giriş Tarihi: 10.11.2017 10:12 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 09:25

Memur anne baba yarım gün çalışıp tam maaş alacak

Memur anneler, doğum izninden sonra yarızamanlı çalışıp, tam maaş alabilecek. İsterlerse çocuk ilkokula başlayana kadar yarım maaşla yarım gün çalışmaya da devam edebilecekler.

Memur anne baba yarım gün çalışıp tam maaş alacak

Memur anneler için yarızamanlı çalışma hakkı için sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kamudaki 1 milyon 170 bin kadın çalışanın dört gözle beklediği düzenlemenin önümüzdeki günlerde çıkacağının müjdesini verdi.

Memur anne baba yarım gün çalışıp tam maaş alacak

Geçen yılın başında çıkartılan kanunla, doğum ve analık izinlerinde değişiklik yapılarak, çalışan kadınlara doğum sonrası yarızamanlı çalışma imkanı sağlandı.

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Memur anne baba yarım gün çalışıp tam maaş alacak

Kanunun hemen sonrasında geçen yıl kasımda yayınlanan yönetmelikle, işçi annelere bu imkan tanınırken; bir yıldır yarızamanlı çalışması yönetmeliğinin çıkamaması nedeniyle memurlar yararlanamadı. İşte, en geç iki hafta içinde beklenen yönetmelik de yayınlanacak.

Memur anne baba yarım gün çalışıp tam maaş alacak

Buna göre, memurlar da doğum izninden sonra çocukları okul çağına gelene kadar yarızamanlı çalışabilecek. Memur anneler, yasal doğum izinleri bittikten sonra ilk çocuk için 2 ay (60 gün), ikinci çocuk için 4 ay (120 gün), 3 veya daha fazla çocuk için 6 ay (180 gün) yarım gün çalışabilecek ve tam maaş alacak.

Memur anne baba yarım gün çalışıp tam maaş alacak

Yani, memur anneler, yarızamanlı çalışsa da tam maaş alacak ve maaşlardan hiçbir kesinti yapılmayacak. Diyelim ki, çocuğunuz oldu ve doğum izniniz de bitti; isterseniz 60 gün yarızamanlı çalışacaksınız ve iki ay boyunca da maaşınızı tam alacaksınız.

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