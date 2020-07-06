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ve aylıklarına yapılan zammın ardından 65 yaş ve aylığında artış

Son dakika haber: İlk 6 aylık enflasyon oranı ve emeklilerin alacakları zammı netleştirdi. Bu ücret memur ve emeklilerin dışında bir kesimi daha yakından ilgilendiriyor. 65 yaş, aylığı ve evde bakım parası alanlar için de temmuz ayı maaşların zamlanma ayı...

Giriş Tarihi: 06.07.2020 07:44 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 07:47
Memur ve emekli aylıklarına yapılan zammın ardından 65 yaş ve engelli aylığında artış

Geçtiğimiz hafta 2020 yılının ilk 6 aylık enflasyonu belli olunca SSK, Bağ-Kur ve Sandığı emeklileri ile görevdeki memurların oranı ortaya çıktı. Görevdeki memurlar ve emeklileri ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri de temmuz ayında zamlı maaşlarını alacaklar. İlk altı aylık enflasyon oranı emekliler dışında bir kesimi daha ilgilendiriyor. 65 yaş, aylığı ve evde bakım parası alanlar için de temmuz ayı maaşların zamlanma ayı.

Memur ve emekli aylıklarına yapılan zammın ardından 65 yaş ve engelli aylığında artış

Görevdeki memurlar ve emeklilerinin maaş zamları toplu sözleşme görüşmelerinde belirleniyor. 2020 yılı için ilk 6 ay yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 4 oranında uygulanması hüküm altına alınmıştı. Bunun yanında enflasyonun yüzde 4'ün üzerinde olması halinde yüzde 4'ü aşan kısım da zam oranına eklenecekti. İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 5.75 olarak gerçekleşmesi sonrası memurlar yüzde 4, toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenen zamma ilave olarak yüzde 1.75 enflasyon farkı da alacaklar. Bu şekilde memur ve memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 5.75 olarak gerçekleşecek.

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Memur ve emekli aylıklarına yapılan zammın ardından 65 yaş ve engelli aylığında artış

Kim alacak?

İlk 6 aylık enflasyonun belli olması sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de oranı belli olmuş oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz maaşlarını yüzde 5.75 zamlı alacaklar. Bunun yanında SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alanlarla birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlarında maaşları zamlı olarak ödenecek.

Memur ve emekli aylıklarına yapılan zammın ardından 65 yaş ve engelli aylığında artış

İlk 6 aylık enflasyon oranı emekliler dışında 65 yaş aylığı alanların da maaşlarının artışında etkili. 65 yaş aylığı maaş katsayısına endeksli. Memur maaş katsayısı da temmuz ayında ilk 6 aylık enflasyon oranında güncellenecek. Maliye Bakanlığı tarafından memur maaş katsayısının ikinci 6 ay için güncellenmiş rakamı henüz yayımlanmadı. Bu nedenle 65 yaş aylığındaki net rakamı şu an için yazmak mümkün değil. Ancak memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 65 yaş aylığı yaklaşık 711 TL olacak. Bu şekilde 65 yaş aylığı 672 TL'den 711 TL'ye yükselmiş olacak.

Memur ve emekli aylıklarına yapılan zammın ardından 65 yaş ve engelli aylığında artış

65 yaş aylığı nasıl alınır?

65 yaş aylığı alınabilmesi için 3 şart var. Birinci şart kişinin 65 yaşın üzerinde olması. Ayrıca hiçbir sosyal güvencesinin bulunmaması ve eşi ile birlikte toplam geliri üzerinden hesaplanan kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az olması da şarttır.

Memur ve emekli aylıklarına yapılan zammın ardından 65 yaş ve engelli aylığında artış

Bu kapsamda 65 yaşın üzerinde olan, hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve eşi ile birlikte toplam geliri üzerinden hesaplanan kişi başına düşen geliri 2020 yılı itibarıyla 701.32 TL'den düşük olan kişiler 65 yaş aylığı alabiliyorlar. 2020 yılının ilk 6 ayında 65 yaş aylığı 672.81 TL olarak ödendi. İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 5.75 olarak gerçekleşmesi sonrası maaş katsayısı da güncellenecek ve 65 yaş aylığının tutarı artacak.

Memur ve emekli aylıklarına yapılan zammın ardından 65 yaş ve engelli aylığında artış

Engelli maaşı kime verilir?

Sağlık kurulu raporuyla en az yüzde 40 olduğu tespit edilen kişiler engelli aylığı alabiliyorlar. Engellilik oranına göre engelli aylığının miktarı değişiyor. Sigortalı olarak çalışan veya SGK'dan gelir veya aylık alan engelliler aylık alamazlar. Nafaka bağlanmış veya bağlanması mümkün olan engelliler de aylık alamıyorlar. Çalışmayan ve SGK'dan gelir veya aylık almayan engellilerin engelli aylığı alması mümkündür.

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