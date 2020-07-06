Memur ve emekli aylıklarına yapılan zammın ardından 65 yaş ve engelli aylığında artış

Görevdeki memurlar ve memur emeklilerinin maaş zamları toplu sözleşme görüşmelerinde belirleniyor. 2020 yılı için ilk 6 ay yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 4 oranında zam uygulanması hüküm altına alınmıştı. Bunun yanında enflasyonun yüzde 4'ün üzerinde olması halinde yüzde 4'ü aşan kısım da zam oranına eklenecekti. İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 5.75 olarak gerçekleşmesi sonrası memurlar yüzde 4, toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenen zamma ilave olarak yüzde 1.75 enflasyon farkı da alacaklar. Bu şekilde memur ve memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 5.75 olarak gerçekleşecek.