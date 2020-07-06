Memur ve emekli aylıklarına yapılan zammın ardından 65 yaş ve engelli aylığında artış

Geçtiğimiz hafta 2020 yılının ilk 6 aylık enflasyonu belli olunca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ile görevdeki memurların zam oranı ortaya çıktı. Görevdeki memurlar ve memur emeklileri ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri de temmuz ayında zamlı maaşlarını alacaklar. İlk altı aylık enflasyon oranı emekliler dışında bir kesimi daha ilgilendiriyor. 65 yaş, engelli aylığı ve evde bakım parası alanlar için de temmuz ayı maaşların zamlanma ayı.