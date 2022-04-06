Memur ve emekli maaşlarında son dakika haberi: Artışlar yüzde 30'ları geçecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı Ocak ayında 6 ayda oluşan enflasyona göre yüzde 25.46 arttı. Memur ve memur emeklisine de yüzde 5'lik Ocak ayı toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 2.5 ilave artışla yüzde 30.95 zam yapıldı.

Memur emeklilere Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa zam yapılıyor. Bu zam geriye dönük 6 aylık enflasyon rakamları dikkate alınarak hesaplanıyor.

İşte milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren son dakika gelişmeleri ve SABAH'ın ulaştığı detaylar...