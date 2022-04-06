Giriş Tarihi: 06.04.2022 08:28
Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
08:30
SON DAKİKA: Memur ve emekli maaşında flaş gelişme! Memur ve emekli zammı yüzde 30'u aşacak
Memur ve emekli maaşlarında son dakika haberi: Milyonlarca emekli, memur 6 aylık enflasyona göre Temmuz'da zamlı maaş ve aylık alacak. Temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 3 aylık enflasyon oranı belli oldu. Emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti. Enflasyonun Nisan ayında yüksek seviyeye çıkacağı tahmin edilirken, 6 aylık TÜFE'nin yüzde 30'a ulaşması bekleniyor. Gelecek 3 aylık dönemde TÜFE yüzde 6 olursa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı da yüzde 30.3 olacak. İşte maaş ve zamlarla ilgili son dakika haberleri