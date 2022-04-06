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Haberler Galeri SON DAKİKA: Memur ve emekli maaşında flaş gelişme! Memur ve emekli zammı yüzde 30'u aşacak
Giriş Tarihi: 06.04.2022 08:28 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 08:30

SON DAKİKA: Memur ve emekli maaşında flaş gelişme! Memur ve emekli zammı yüzde 30'u aşacak

Memur ve emekli maaşlarında son dakika haberi: Milyonlarca emekli, memur 6 aylık enflasyona göre Temmuz'da zamlı maaş ve aylık alacak. Temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 3 aylık enflasyon oranı belli oldu. Emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti. Enflasyonun Nisan ayında yüksek seviyeye çıkacağı tahmin edilirken, 6 aylık TÜFE'nin yüzde 30'a ulaşması bekleniyor. Gelecek 3 aylık dönemde TÜFE yüzde 6 olursa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı da yüzde 30.3 olacak. İşte maaş ve zamlarla ilgili son dakika haberleri

HAZAL ATEŞ
SON DAKİKA: Memur ve emekli maaşında flaş gelişme! Memur ve emekli zammı yüzde 30’u aşacak

Memur ve emekli maaşlarında son dakika haberi: Artışlar yüzde 30'ları geçecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı Ocak ayında 6 ayda oluşan enflasyona göre yüzde 25.46 arttı. Memur ve memur emeklisine de yüzde 5'lik Ocak ayı toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 2.5 ilave artışla yüzde 30.95 zam yapıldı.

Memur emeklilere Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa zam yapılıyor. Bu zam geriye dönük 6 aylık enflasyon rakamları dikkate alınarak hesaplanıyor.

İşte milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren son dakika gelişmeleri ve SABAH'ın ulaştığı detaylar...

SON DAKİKA: Memur ve emekli maaşında flaş gelişme! Memur ve emekli zammı yüzde 30’u aşacak

Memur ve memur emeklisinin maaşındaki artış oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirlenirken, 6 aylık enflasyon zam oranı aştığında fark da yansıtılıyor. Ocak-Haziran ayı enflasyon oranı emekli, memur, işçilerin aylık, maaşlarında yapılacak zamda belirleyici olurken yaşlılık aylığı, evde bakım başta olmak üzere sosyal destek kalemlerini de etkiliyor.

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SON DAKİKA: Memur ve emekli maaşında flaş gelişme! Memur ve emekli zammı yüzde 30’u aşacak

BAYRAM İKRAMİYESİ: Emekliler, Kurban Bayramı nedeniyle Temmuz ayında zamlı aylıkla beraber Bayram ikramiyesi alacak.

SON DAKİKA: Memur ve emekli maaşında flaş gelişme! Memur ve emekli zammı yüzde 30’u aşacak

YÜZDE 22.80 ZAM CEPTE

TÜİK verilerine göre bu yılın ilk üç ayındaki enflasyon oranı yüzde 22.80 gerçekleşti. Buna göre, memur maaşında yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 15.30 fark oluştu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için de şimdiden yüzde 22.80 zam göründü.

SON DAKİKA: Memur ve emekli maaşında flaş gelişme! Memur ve emekli zammı yüzde 30’u aşacak

Nisan, Mayıs, Haziran verileri de buna eklenecek. Gelecek üç aylık dönemde enflasyon sıfır bile çıksa yüzde 22.80 artış kesinleşmiş oldu. Temmuz ayında emekli ve memur için taban aylıklar da yükselecek.

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