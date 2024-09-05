Giriş Tarihi: 05.09.2024 23:08
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
23:08
MEMUR OCAK ZAMMI 2025: 2 aylık enflasyon farkı belli oldu! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Emekli ve memur zammı son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Öğretmen, polis, hemşire maaşları başta olmak üzere tüm branşlarda maaşlar sorgulanıyor. Yılın ilk yarısında geçerli olacak artış memurların gündeminde. Memura zam hesabında açıklanan son enflasyon oranı etkili oluyor. 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile değerlendirilecek maaşlar için ilk tahminler yayında. Peki; en düşük memur maaşı ne kadar olacak?