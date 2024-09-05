MEMUR OCAK ZAMMI 2025: 2 aylık enflasyon farkı belli oldu! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur zammı ocak 2025 hesapları başladı. Yılda 2 kez zam alan memurların maaşları ocak ve temmuz aylarında belirleniyor. Son zammın ardından gelecek yıl geçerli olacak rakamlar gündemde. Memura zam ne zaman açıklanacak sorusu da hesap kadar merak konusu. Peki; en düşük memur maaşı ne kadar olacak?