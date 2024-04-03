MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024 TEMMUZ || Geriye 3 veri kaldı! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek?

Memur maaşı temmuz zammı ile yeniden değerlendiriliyor. Ocak ayında yüzde 49,25 zam alan memurlar şimdi de 2024 Temmuz zammına odaklandı. 6 aylık enflasyon rakamları ile netleşecek olan zam oranı için Mart verisi açıklandı. Milyonlarca memur, 3 aylık enflasyon farkı ile kesinleşen zam oranını öğrenmek için araştırmalarına başladı. Memur zammı sonrası yeni maaş oranları nasıl olacak merak ediliyor. Bilindiği üzere zam oranı enflasyon farkı ve sözleşme zammı ile hesaplanıyor. Peki, 2024 Temmuzda en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, güncel rakamlar…