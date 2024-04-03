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Haberler Galeri MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024 TEMMUZ || Geriye 3 veri kaldı! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek?
Giriş Tarihi: 03.04.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 12:04

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024 TEMMUZ || Geriye 3 veri kaldı! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek?

Memur zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Memur ve emekli maaşı zammı 2024 Temmuz için yeniden değerlendirilmeye başladı. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanan zamlı maaşlar için 3. veri belli oldu. Mart verisi ile beraber en düşük memur maaşı için yeni tahminler araştırılmaya başlandı. Binlerce memur ve memur emeklisi bu noktada Temmuz'da en yüksek ve en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL sorusunu gündeme taşıdı. Zam oranı enflasyon farkı ve sözleşme zammı ile hesaplanacak olup gözler Başkan Erdoğan son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, 2024 Memur maaşı zammı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024 TEMMUZ || Geriye 3 veri kaldı! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek?

Memur maaşı temmuz zammı ile yeniden değerlendiriliyor. Ocak ayında yüzde 49,25 zam alan memurlar şimdi de 2024 Temmuz zammına odaklandı. 6 aylık enflasyon rakamları ile netleşecek olan zam oranı için Mart verisi açıklandı. Milyonlarca memur, 3 aylık enflasyon farkı ile kesinleşen zam oranını öğrenmek için araştırmalarına başladı. Memur zammı sonrası yeni maaş oranları nasıl olacak merak ediliyor. Bilindiği üzere zam oranı enflasyon farkı ve sözleşme zammı ile hesaplanıyor. Peki, 2024 Temmuzda en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, güncel rakamlar…

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024 TEMMUZ || Geriye 3 veri kaldı! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek?

SON DAKİKA: 2024 MART AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Mart ayı enflasyon rakamları 3 Nisan 2024 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

Enflasyon martta aylık bazda yüzde 3,16 olurken, yıllık bazda yüzde 68,50 olarak gerçekleşti.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ise Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı sonrası netlik kazanacak.

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MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024 TEMMUZ || Geriye 3 veri kaldı! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek?

ENFLASYON AYLIK BAZDA DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRDÜ

Ekonomide sıkı para ve koordineli maliye politikası adımlarıyla enflasyon aylık bazda düşüşünü sürdürüyor. Temmuz ayında yüzde 9,49 olan aylık enflasyon Ağustos'ta yüzde 9,09 oldu. Eylül ayında düşüş hızlanarak yüzde 4,75 seviyesi görüldü. Ardından Ekim'de yüzde 3,43 seviyesine, Kasım'da yüzde 3,28 seviyesine, Aralık'ta 2,93 seviyesine geriledi. Ocak ayında geçici etkilerden kaynaklı yüzde 6,70 seviyesine yükselen enflasyon şubat ayında tekrar gerileyerek yüzde 4,53 oldu. Son açıklanan Mart ayı verisinde enflasyonun yüzde 3,16 seviyesiyle aylık bazda düşüşünü sürdürdüğü görüldü.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024 TEMMUZ || Geriye 3 veri kaldı! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek?

"AYLIK ENFLASYON ÖNGÖRÜMÜZ DOĞRULTUSUNDA MART AYINDA GERİLEDİ"

Mart ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi. Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir. Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024 TEMMUZ || Geriye 3 veri kaldı! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek?

3 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI 2024

2024 Ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53 artış gösteren enflasyon, Mart ayında yüzde 3,16 arttı. Yıllık artış ise yüzde 68,50 seviyesine geldi. Milyonlarca emekli ve memur içinse 3 aylık zam oranı kesinleşti.

Böylece memur ve memur emeklisinin alacağı 3 aylık enflasyon farkı yüzde 15,05 olarak hesaplandı.

Memur zammı, 3 Temmuz'da TÜİK'in Haziran ayı rakamlarını açıklamasıyla kesinleşecek.

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