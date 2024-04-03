Giriş Tarihi: 03.04.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
12:04
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024 TEMMUZ || Geriye 3 veri kaldı! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek?
Memur zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Memur ve emekli maaşı zammı 2024 Temmuz için yeniden değerlendirilmeye başladı. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanan zamlı maaşlar için 3. veri belli oldu. Mart verisi ile beraber en düşük memur maaşı için yeni tahminler araştırılmaya başlandı. Binlerce memur ve memur emeklisi bu noktada Temmuz'da en yüksek ve en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL sorusunu gündeme taşıdı. Zam oranı enflasyon farkı ve sözleşme zammı ile hesaplanacak olup gözler Başkan Erdoğan son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, 2024 Memur maaşı zammı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...