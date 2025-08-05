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Haberler Galeri MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Ocak 2026 memur maaşı hesabı şimdiden başladı: Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşı için ilk veri belli oldu
Giriş Tarihi: 05.08.2025 16:28 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 16:28

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Ocak 2026 memur maaşı hesabı şimdiden başladı: Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşı için ilk veri belli oldu

Memur maaşı zammı için toplu sözleşme süreci başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Yılın ikinci yarısının ilk enflasyon verisi memur zammı için belirleyici olacak. Memurlara Ocak 2025'te enflasyon farkına ek olarak yüzde 5 toplu sözleşme zammı da verildi. Gelecek 2 yıl boyunca geçerli olacak toplu sözleşme zammı için gelişmeler takip ediliyor. Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşı için ilk veri belli oldu. İşte tüm detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Ocak 2026 memur maaşı hesabı şimdiden başladı: Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşı için ilk veri belli oldu

Ocak 2026'da yapılacak memur maaşı için ağustos enflasyon verisi açıklandı. Memur zammı 3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının hemen ardından belli oldu. Milyonlarca memur ve memur emeklisi 6 aylık enflasyon farkına göre maaş zammı almaya hak kazandı. İşte Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşı için ilk veri…

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Ocak 2026 memur maaşı hesabı şimdiden başladı: Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşı için ilk veri belli oldu

TEMMUZ ENFLASYONU NE KADAR OLDU?

Memur ve emekli memur maaşlarını etkileyecek aylık enflasyon oranı yüzde 2,06 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,52 oldu. Merkez Bankası, yıl sonuna kadar yıllık enflasyonun yüzde 30'ün altına gerilemesini bekliyor. Ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının TÜFE rakamları maaş zamlarında etkili olacak.

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MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Ocak 2026 memur maaşı hesabı şimdiden başladı: Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşı için ilk veri belli oldu

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur maaşı zammı haziran ayı enflasyon rakamlarının ortaya çıkmasıyla yüzde 15,57 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yüzde 5 toplu sözleşme zammı da maaşlara eklendi. Böylelikle aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Ocak 2026 memur maaşı hesabı şimdiden başladı: Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşı için ilk veri belli oldu

Haziran enflasyonu sonrası ortaya çıkan maaş tablosu

  • Toplam enflasyon: Yüzde 16,85
  • Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 10,24
  • 7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
  • Toplam kümülatif zam: Yüzde 15,76

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Ocak 2026 memur maaşı hesabı şimdiden başladı: Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşı için ilk veri belli oldu

KAMU İŞÇİSİ İÇİN TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ SONA ERDİ

Kamu işçileri için toplu sözleşme süreci geçtiğimiz hafta sona erdi. Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin 2025-2026 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Ocak 2026 memur maaşı hesabı şimdiden başladı: Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşı için ilk veri belli oldu

Anlaşmaya göre öncelikle günlük brüt çıplak ücreti bin 400 liranın altında olanlar bin 400 liraya çekilecek. Üzerindeki herkese 40 lira zam yapılacak. Günlük brüt ücretlere birinci 6 ay yüzde 24, ikinci 6 ay 50 lira zam yapılacak. Sonrasında yüzde 11'lik zam uygulanacak. Buna göre ücretlerin brüt olarak 1 Ocak 2025'te yüzde 27, 1 Temmuz 2025'te yüzde 14 oranında artacağı hesaplanıyor.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Ocak 2026 memur maaşı hesabı şimdiden başladı: Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşı için ilk veri belli oldu

MEMUR MAAŞ ZAMMI İÇİN TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Kamuda görev yapan 6 buçuk milyon memur ve memur emeklisini etkileyecek 8.Dönem Toplu Sözleşmeleri için tekliflerin ön müzakeresi yapılacak. 28 Temmuz'da başlayan süreçte 2026-2027 yıllarını kapsayan ve 11 iş kolundaki kamu görevlisinin mali ve sosyal haklarının belirlenecek. 2024-2025 yıllarında geçerli olacak zam oranları 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam olarak açıklanmıştı.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Ocak 2026 memur maaşı hesabı şimdiden başladı: Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşı için ilk veri belli oldu