Giriş Tarihi: 05.08.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025
16:28
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Ocak 2026 memur maaşı hesabı şimdiden başladı: Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşı için ilk veri belli oldu
Memur maaşı zammı için toplu sözleşme süreci başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Yılın ikinci yarısının ilk enflasyon verisi memur zammı için belirleyici olacak. Memurlara Ocak 2025'te enflasyon farkına ek olarak yüzde 5 toplu sözleşme zammı da verildi. Gelecek 2 yıl boyunca geçerli olacak toplu sözleşme zammı için gelişmeler takip ediliyor. Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşı için ilk veri belli oldu. İşte tüm detaylar…