MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2024: Ortalama memur maaşı 45 bin TL’ye çıkıyor! Öğretmen, polis, doktor, mühendis, hemşire...

Son dakika haberleri: Memur maaşları, her yıl 2 kere zam alıyor. Memur zammı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile 6 ayda bir belirleniyor. Ocak 2024'te, %29,78 enflasyon farkına ek olarak %15 toplu sözleşme zammıyla memur maaşları %49,25 artırıldı. TÜİK'in açıklamasıyla 6 aylık enflasyon rakamları belli olacak ve temmuz ayında ise tüm maaşlar yeniden artacak.