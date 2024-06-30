Giriş Tarihi: 30.06.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
13:40
MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2024: Ortalama memur maaşı 45 bin TL'ye çıkıyor! Öğretmen, polis, doktor, mühendis, hemşire...
Son dakika haberi: Memur zammı temmuzun ilk haftasında belli oluyor. Ocak-temmuz dönemi olmak üzere 6 ayda bir, memur maaşları enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile artıyor. Memurlar, Ocak 2024'te, %29,78 enflasyon farkı ve ek olarak %15 toplu sözleşme zammı ile %49,25 zam aldı. Memur maaşları temmuz 2024 zammı ile yeniden yükselecek. Peki kim ne kadar alacak? İşte milyonların merak ettiği yeni memur maaşı hesaplamaları...