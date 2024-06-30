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Haberler Galeri MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2024: Ortalama memur maaşı 45 bin TL'ye çıkıyor! Öğretmen, polis, doktor, mühendis, hemşire...
Giriş Tarihi: 30.06.2024 13:39 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 13:40

MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2024: Ortalama memur maaşı 45 bin TL'ye çıkıyor! Öğretmen, polis, doktor, mühendis, hemşire...

Son dakika haberi: Memur zammı temmuzun ilk haftasında belli oluyor. Ocak-temmuz dönemi olmak üzere 6 ayda bir, memur maaşları enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile artıyor. Memurlar, Ocak 2024'te, %29,78 enflasyon farkı ve ek olarak %15 toplu sözleşme zammı ile %49,25 zam aldı. Memur maaşları temmuz 2024 zammı ile yeniden yükselecek. Peki kim ne kadar alacak? İşte milyonların merak ettiği yeni memur maaşı hesaplamaları...

METE DİRİCE
MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2024: Ortalama memur maaşı 45 bin TL’ye çıkıyor! Öğretmen, polis, doktor, mühendis, hemşire...

Son dakika haberleri: Memur maaşları, her yıl 2 kere zam alıyor. Memur zammı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile 6 ayda bir belirleniyor. Ocak 2024'te, %29,78 enflasyon farkına ek olarak %15 toplu sözleşme zammıyla memur maaşları %49,25 artırıldı. TÜİK'in açıklamasıyla 6 aylık enflasyon rakamları belli olacak ve temmuz ayında ise tüm maaşlar yeniden artacak.

MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2024: Ortalama memur maaşı 45 bin TL’ye çıkıyor! Öğretmen, polis, doktor, mühendis, hemşire...

MEMUR MAAŞ ZAMMI 3 TEMMUZ SAAT 10:00'DA KESİNLEŞECEK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Temmuz saat 10:00'da Haziran ayı enflasyon rakamını açıklayacak. Bununla beraber 2024 yılının ilk yarısı için 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek.

  • 6 aylık enflasyon rakamları hesaplanacak
  • 6 aylık enflasyon rakamları SSK, Bağ-Kur emekli zammı olacak
  • Memur enflasyon farkı hesaplanacak
  • Memur zammı memur enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammı ile belirlenecek
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MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2024: Ortalama memur maaşı 45 bin TL’ye çıkıyor! Öğretmen, polis, doktor, mühendis, hemşire...

9 MİLYON VATANDAŞIN GELİRİ MEMUR MAAŞ ZAMMI İLE ARTACAK

4 milyon memur, 2,5 milyon memur emeklisi ile beraber 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşın geliri memur maaş zammı ile artacak. Yani doğrudan 8,9 milyon vatandaşın gözü kulacağı 3 Temmuz'da TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamlarında olacak.

MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2024: Ortalama memur maaşı 45 bin TL’ye çıkıyor! Öğretmen, polis, doktor, mühendis, hemşire...

MEMUR MAAŞLARI ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME İLE ARTIYOR

6 milyonu aşkın memur ve emeklisinin maaşı temmuz zammı ile yeniden belirlenecek. Ocak döneminde yüzde 37,57 olan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası memur enflasyon farkı yüzde 29,78 oldu. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme ilave edilince memur zammı yüzde 49,25 olarak belirlendi.

Temmuz döneminde toplu sözleşme zammı yüzde 10 olacak. TÜİK'in açıklamasıyla beraber enflasyon farkı ile beraber yeni zam oranı hesaplanacak.

MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2024: Ortalama memur maaşı 45 bin TL’ye çıkıyor! Öğretmen, polis, doktor, mühendis, hemşire...

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 22,72

Mayıs ayında TÜFE aylık bazda %3,18, yıllık bazda zirve yaparak %75,45 oldu ve Tüketici Fiyat Endeksi de 2281,85'e yükseldi.

Bu rakamlara göre emekli ve memur zammı tablosu şöyle oluştu:

  • 5 aylık enflasyon: Yüzde 22,72
  • 5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 22,72
  • 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 6,71
  • 5 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
  • 5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17,32

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